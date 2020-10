Mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gilt Oberhausen seit Dienstag als Corona-Risikogebiet. Damit treten nun nicht nur automatisch strengere Regeln der NRW-Schutzverordnung in Kraft – Oberhausen geht einen Schritt weiter und weitet die Maskenpflicht deutlich aus. Menschen müssen nun auch in belebten Innenstadt-Bereichen und im Außenbereich der Neuen Mitte eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.

Soldaten bald auch in Oberhausen im Einsatz?

Das bestätigt Rechtsdezernent Frank Motschull am Dienstag auf Nachfrage. Noch im Laufe des Tages soll ein Sonderamtsblatt veröffentlicht werden und über die neuen Regeln informieren. Motschull leitet derzeit den Oberhausener Krisenstab, sowohl Michael Jehn als eigentlicher Leiter als auch Oberbürgermeister Daniel Schranz sind urlaubsbedingt derzeit nicht im Dienst.

Für Mittwoch ist eine Dienstbesprechung mit dem Gesundheitsamt anberaumt, der Krisenstab tagt dann am Donnerstag das nächste Mal regulär. Dann wird die Expertenrunde auch darüber beraten, ob die Stadt weitere Maßnahmen ergreifen muss, um die Ausbreitung der Pandemie in Oberhausen zu verlangsamen. Möglich wäre etwa, dass Kräfte der Bundeswehr angefordert werden, um das Team des Gesundheitsamtes zu unterstützen, beispielsweise bei der Rückverfolgung der Kontakte von Infizierten.

Motschull plädiert dafür, Soldaten anzufordern, wenn der Bedarf im Gesundheitsamt da ist. Es habe ja keinen Sinn, immer weiter Rathaus-Beschäftigte aus anderen Bereichen abzuziehen und vorübergehend im Gesundheitsamt aushelfen zu lassen.

In Oberhausen gilt nun eine Sperrstunde

Laut Robert-Koch-Institut lag der Inzidenzwert in Oberhausen am Dienstag bei 52,7. Exakt 804 Covid-19-Fälle wurden seit Ausbruch der Pandemie in der Stadt gezählt. Mit dem Überschreiten der zweiten Risikowarnstufe gelten laut NRW-Schutzverordnung nun auch folgende strengere Regeln: Im öffentlichen Raum dürfen maximal fünf Personen zusammenkommen oder Personen aus maximal zwei Hausständen – Familien sind damit also nicht direkt betroffen. Bei privaten Festen dürfen höchstens zehn Personen miteinander feiern.

Von 23 bis 6 Uhr gilt zudem eine Sperrstunde für Lokale, Restaurants und Clubs. In dieser Zeit darf auch kein Alkohol verkauft werden. Der Ordnungsdienst der Stadt Oberhausen wird auch weiterhin kontrollieren, dass sich alle an die Vorgaben halten.