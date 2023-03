Das Riesenrad am Centro Oberhausen soll sich bald wieder drehen.

Westfield Centro Riesenrad am Centro Oberhausen soll sich bald wieder drehen

Oberhausen. Das Riesenrad am Centro Oberhausen steht kurz vor der Wiedereröffnung. Das 55 Meter hohe Fahrgeschäft zieht an den alten Standort zurück.

Gute Nachricht für Freunde des gemütlichen Rundendrehens in luftiger Höhe: Das Riesenrad am Centro Oberhausen soll sich bald wieder drehen. Vermutlich schon in den nächsten Wochen soll es den Betrieb wieder aufnehmen.

Das bestätigt der neue Centro-Manager Andreas Ulmer auf Nachfrage. Das Gerüst des 55 Meter hohen Rades steht bereits an seinem Platz. Die Gondeln werden aber derzeit noch auf Vordermann gebracht. Ob es mit einer Eröffnung noch vor Ostern klappt, steht noch nicht fest, soll aber Ziel des Betreibers sein.

Riesenrad am Centro Oberhausen: Standort am Legoland

Seine Runden wird das Riesenrad dann wieder an seinem alten Standort neben dem Legoland drehen. Im vergangenen Jahr war das Fahrgeschäft zunächst umgezogen und stand lange in Höhe der zentralen Bushaltestelle an der ÖPNV-Trasse.

Wie lange das Riesenrad dieses Mal bleiben wird, ist noch unklar. Im vergangenen Jahr startete der Betrieb ebenfalls im Frühjahr – und der Betreiber blieb fast ein ganzes Jahr in Oberhausen präsent.

