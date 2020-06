Theater an der Niebuhrg Retro-Show „Bonjour Kathrin“ erinnert an Caterina Valente

Oberhausen. Sängerin Claudia Schill und Klaus Renzel zelebrieren am Mittwoch, 10. Juni, im Parkbanktheater der Niebuhrg den Swing der Fünfziger.

Nicht erst seit Corona-Zeiten bedient das Theater an der Niebuhrg die selige Nostalgie nach den Swinging Sixties. Mit „Bonjour Kathrin“ geht’s am Mittwoch, 10. Juni, um 19 Uhr im Parkbanktheater an der Niebuhrstraße sogar noch weiter zurück in die Wirtschaftswunder-Fünfziger.

An die internationale Karriere einer der wenigen deutschen Weltstars, an Caterina Valente, erinnern Sängerin Claudia Schill und Tausendsassa Klaus Renzel in einer knallbunten, launigen Retro-Show mit Charme, Niveau und musikalischer Klasse. Das Duo bietet einen schwungvollen Parforceritt durch unvergessene Ohrwürmer und Welthits – angereichert mit einer gehörigen Prise Comedy und Varieté. Ihr facettenreiches Repertoire umfasst Schlager, Chanson, Jazz, Latin und Bossa nova, um hingerissen zu schmachten und zu schwelgen. Eine Reprise von „Bonjour Kathrin“ gibt’s im Parkbanktheater übrigens am Samstag, 4. Juli. Karten kosten jeweils 24 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Neben swingendem Musical-Flair präsentieren die Niebuhrger Schlag auf Schlag – oder vielmehr Abend für Abend – am Donnerstag, 11. Juni, um 18 Uhr Serhat Dogan mit seiner „Culture Clash“-Comedy sowie am Freitag, 12. Juni, um 19 Uhr die charmante Travestie-Show von Cassy Carrington und ihrem Herrn Cosler zwischen Abenteuern und Alltagswahnsinn.

Online informiert das Theater an der Niebuhrg auf niebuhrg.de