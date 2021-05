Reiseziel Oberhausen: Tourist Info öffnet ab Mittwoch wieder

An dieser Verkaufstheke werden ab Mittwoch, 26. Mai, wieder Touristen begrüßt: Die OWT öffnet ihre Info- und Verkaufsstellen fürs Publikum.

Oberhausen. Viele Monate lag der regionale Tourismus brach. Jetzt kehrt zaghaft das touristische Leben zurück. Die OWT öffnet ihre beiden Infopunkte wieder.

Die Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH (OWT) öffnet ab Mittwoch, 26. Mai, wieder ihre beiden touristischen Informationsstellen am Hauptbahnhof (Willy-Brandt-Platz) und im Centro in der Neuen Mitte für den Publikumsverkehr.

Die Lockerungen rund um das Pandemiegeschehen ermöglichen auch dem Tourismus in der Stadt wieder mehr Perspektiven, so die OWT in einer aktuellen Mitteilung. Auch die hiesigen Beherbergungsbetriebe könnten allmählich wieder auf Übernachtungen von Urlaubern hoffen.

Präsente und Tickets

Und so ist die Wiedereröffnung der beiden touristischen Infopunkte mit viel Hoffnung verbunden. Am Standort Centro ist auch das bekannte Modelabel „Grubenhelden“ ebenfalls wieder mit dabei. Ob Angebote für Ausflüge per Rad und E-Scooter, Geschenkartikel aus der Region oder auch Tickets für die ersten Veranstaltungen nach dem Lockdown: Unter Einhaltung aller weiter erforderlichen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen stehen die Teams der Tourist Information für Fragen rund um Oberhausen und das Ruhrgebiet zur Verfügung.

Die Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten am Willy-Brandt-Platz sind vorerst montags, dienstags, mittwochs und freitags von 10 bis 14 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 18 Uhr. Im Centro ist das OWT-Ladenlokal von montags bis samstags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

