Reinhard Mey und Konstantin Wecker singen fürs Friedensdorf

Reinhard Mey will das Friedensdorf in Oberhausen erneut finanziell unterstützen. (Archivbild)

Oberhausen. Die beiden deutschen Musiker haben eine Antikriegshymne aus den 1980er Jahren neu aufgenommen. Die Einnahmen durch die Single wollen sie spenden.

Der Krieg und seine Auswirkungen auf die Menschen lassen Reinhard Mey nicht los. Schon mehrmals hat der Musiker das Friedensdorf Oberhausen finanziell unterstützt. Zuletzt spendete er im Oktober 2022 nach seinem Auftritt in der Rudolf-Weber-Arena seine gesamte Gage an die Hilfsorganisation für kriegsgeschädigte Kinder. Nun wollen er und andere Musiker den Verein erneut unterstützen.

Gemeinsam mit Konstantin Wecker hat Reinhard Mey das Antikriegslied „Es ist an der Zeit“ des deutschen Liedermachers Hannes Wader neu aufgenommen. Zu Beginn der 1980er Jahre erklang der Songtext immer wieder auf Demonstrationen für den Frieden und wurde zu einer Art Hymne. „Wir halten es gerade in diesen schrecklichen Zeiten von Kriegen, Massakern an Zivilist*innen und angesichts eines drohenden großen Krieges für notwendig, dieses wichtige und schöne Lied unseres Freundes Hannes Wader wieder zu singen. Immer und immer wieder“, sagt Konstantin Wecker. „Wir werden uns unsere Hoffnung auf eine gerechtere und friedlichere Welt für alle Menschen nicht nehmen lassen.“

Der Liedermacher Konstantin Wecker findet, man müsse „dieses wichtige und schöne Lied unseres Freundes Hannes Wader“ immer wieder singen. Foto: Roland Magunia / FUNKE Foto Services

Am 10. November 2023 erscheint die Single. Die Einnahmen daraus geben die Musiker an das Friedensdorf weiter. Auf https://save-it.cc/sturmundklang/es-ist-an-der-zeit%20/ kann man das Lied bereits jetzt vorbestellen und für eigene Playlists vormerken.

