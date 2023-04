VHS Reihe „Wissen to go“ dreht sich um True Crime in Oberhausen

Oberhausen. True Crime, wahre Verbrechen aus der Stadtgeschichte. Wer sich dafür interessiert, kann ab 28. April einen aktuellen VHS-Beitrag dazu anklicken.

„True Crime“, die Betrachtung von echten Kriminalfällen, hat in den letzten Jahren enorm an Popularität gewonnen. In einem neuen Online-Beitrag der Reihe „Wissen to go“ von Volkshochschule und Arbeit und Leben DGB/VHS Oberhausen bringt Stadtarchiv-Historiker Daniel-Simon Böhmer das Phänomen „True Crime“ dem Publikum näher. Im März hatte es im Bert-Brecht-Haus bereits eine gut besuchte Veranstaltung dazu gegeben.

Auch im aktuellen Online-Beitrag sind spektakuläre Kriminalfälle aus der Oberhausener Stadtgeschichte ein Thema. Diese Redaktion stellt einige dieser Fälle in einer derzeit noch laufenden True-Crime-Serie vor:

+++ Ein True-Crime-Fall aus dem Jahr 1954:Polizeischüsse beenden Amokfahrt im Vollrausch

+++ Ein True-Crime-Fall aus dem Jahr 1984:Rattengift im Omelette

+++ Ein True-Crime-Fall aus dem Jahr 1922:Tödliche Sauftour mit „Revolverheld“

Premiere des neuen VHS-Beitrags von „Wissen to go“ ist am Freitag, 28. April, um 10 Uhr, online via YouTube unter dem Link: https://youtu.be/S_7wd-VFyLQ

