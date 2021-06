Blick auf die Collon-Orgel in St. Michael.

Orgelklänge Reihe „Orgeln in Oberhausen“ mit Collon-Orgel in St. Michael

Oberhausen. Viel Beachtung findet die Reihe „Orgeln in Oberhausen“, gestartet von der Klostermusikschule und Kirchenmusikern. Nun gibt es eine neue Folge.

In der Reihe „Orgeln in Oberhausen“ stellt das Team der Klostermusikschule nun die Collon-Orgel der St.-Michael-Kirche vor.

Diese Orgel ist in vielerlei Hinsicht eine sehr eigene und spezielle Persönlichkeit. Vieles ist hier anders als beim üblichen Aufbau einer „normalen“ Orgel, denn nicht nur klanglich, sondern auch in ihrer Konstruktion folgt sie konsequent dem barocken Orgeltypus.

Christian Gerharz, koordinierender Kirchenmusiker der Pfarrei St. Marien, hat die Orgel ausführlich dargestellt und einige Orgelmusikstücke vorbereitet, die in Videos unter dem Beitrag erklingen.

Die Königin der Instrumente

Da die Königin der Instrumente zum „Instrument des Jahres 2021“ gewählt wurde, haben die koordinierenden Kirchenmusiker in Oberhausen dieses Ereignis zum Anlass genommen, sich mit den Kirchenorgeln in der unmittelbaren Umgebung zu beschäftigen. Daraus ist die Reihe „Orgeln in Oberhausen“ entstanden.

Wer die ersten Vorstellungen von Orgeln aus Oberhausen versäumt hat, findet diese gesammelt auf der Homepage der Klostermusikschule: https://klostermusikschule.de/orgeln-in-oberhausen/

