Regen soll versickern: Stadt testet spezielle Pflastersteine

Oberhausen. Umweltschützer sagen: Je weniger Regenwasser in die Kanalisation fließt, umso besser. Darum probiert Oberhausen nun neue Wege im Straßenbau aus.

Die Stadt Oberhausen will mit Hilfe des Straßenbaus etwas gegen die fortschreitende Flächenversiegelung und für das natürliche Versickern von Regenwasser ins Erdreich unternehmen. Auf zwei Straßen kommen jetzt probeweise spezielle, wasserdurchlässige Pflastersteine bei der Sanierung von Geh- und Radwegen zum Einsatz.

Nur geringe Mehrkosten fallen an

Die Politik hat für diesen Probelauf grünes Licht gegeben. Die entsprechenden Betonpflastersteine sind vom – in Oberhausen ansässigen – Fraunhofer Institut Umsicht entwickelt worden. Sie sollen nun bei Straßenreparaturen an der Liebknechtstraße und der Straße Heiderhöfen ausprobiert werden. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Ausbau fallen laut Stadtverwaltung nur geringe Mehrkosten an.

Feuchtere Kellerwände?

Die neuen Pflastersteine bergen auch Risiken - so könnten nahegelegene Haus- bzw. Kellerwände schneller durchfeuchtet werden; Hausbesitzer könnten dann eventuell Schadensersatz beanspruchen. Ob dieses Problem wirklich existiert, soll der Test ebenfalls klären.

