Rechtsextremer Anschlag auf Linken-Büro: Aufruf zur Demo

Oberhausen Ein rechtsextremes Duo soll den Anschlag auf das Linken-Büro in Oberhausen verübt haben. Nun ruft ein Bündnis zur Demo auf und hat Forderungen.

Zur Demo gegen rechtsextremen Terror und Hetze ruft ein Bündnis auf, dem die Linke angehört. Es will zum einen an die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau erinnern, bei dem neun junge Menschen getötet wurden. Zum anderen hat die Polizei in der vergangenen Woche zwei Tatverdächtige festgenommen, die aus rechtsextremistischen Motiven vor zwei Jahren den Sprengstoffanschlag auf das Parteibüro der Linken in der Oberhausener Innenstadt verübt haben sollen. Der Hintergrund des Anschlags unterstreiche die Dringlichkeit des Protests, erklärte jetzt die Linke in einer Pressemitteilung.

Die Demo beginnt am Samstag, 17. Februar um 12 Uhr am Hauptbahnhof Oberhausen - und damit auf den Tag genau vier Jahre nach dem Attentat von Hanau. Ein damals 43-Jähriger hatte innerhalb von sechs Minuten neun Frauen und Männer erschossen, sechs weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Bei dem Anschlag auf das Linken-Büro an der Elsässer Straße am 5. Juli 2022 hatte es zwar zum Glück keine Verletzten gegeben, aber die Sprengstoffexplosion richtete erhebliche Schäden an. Nicht nur die Scheiben des Linken-Zentrums waren zerstört worden, sondern auch des gegenüberliegenden Reisebüros und des Friseurgeschäfts. Als die Staatsanwaltschaft ein Jahr später die Ermittlungen einstellte, weil bis dahin keine Ergebnisse vorlagen und die Justizbehörde auch keine neuen Untersuchungsansätze mehr sah, waren die Linken empört und forderten, weitere Schritte zur Ergreifung der Täter zu unternehmen.

Zwei Tatverdächtige sitzen in U-Haft

Linken-Ratsfraktionschef Yusuf Karacelik mutmaßte damals schon, dass rechtsextreme Kräfte für den Anschlag verantwortlich seien. Sein Verdacht sollte sich Anfang Februar 2024 bestätigen, als die Polizei eine Wohnung an der Bergmannstraße in Styrum durchsuchte und eine 32-jährige Frau und einen 49 Jahre alten Mann festnahm, die seitdem in U-Haft sitzen. Sie sollen zur rechtsextremen Szene gehören. Nachdem nun schon einige Tage seit der Verhaftung vergangen sind, fordert die Linke von der Staatsanwaltschaft, dass sie über den aktuellen Stand der Ermittlungen informiert wird.

Mit der Demo will das Bündnis zudem ein Zeichen gegen die AfD setzen. Deren „Propaganda richtet sich gegen alle Menschen, die nicht in ihr nationalistisches, rassistisches und sexistisches Weltbild passen“. Das Geheimtreffen von Rechtsextremen in Potsdam, die über die Ausweisung von Millionen Menschen auch mit deutscher Staatsangehörigkeit diskutierten, habe „die unmittelbare Bedrohung von Menschen mit tatsächlichem oder zugeschriebenem Migrationshintergrund deutlich“ gemacht. Deren Vertreibung werde unter dem Begriff „Remigration“ offen zum politischen Programm erhoben.

