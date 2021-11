RE44: Drei Wochen lang kein Halt der Züge in Oberhausen

Oberhausen. Wieder fallen die Züge der Linie RE44 zwischen Bottrop und Duisburg aus. Davon ist auch Oberhausen betroffen. Verkehr mit Ersatzbussen geplant.

Wieder nur Schienenersatzverkehr zwischen Duisburg und Bottrop: Die regulären Fahrten der Linie RE44 „Fossa-Emscher-Express“ fallen zwischen Montag, 29. November, bis Samstag, 11. Dezember, aus. Als Grund gibt das Verkehrsunternehmen Nordwestbahn erneut lediglich Weichenarbeiten der DB Netz AG an.

Die Abfahrt des Ersatzverkehrs mit Bussen erfolgt in Bottrop Hbf zur Minute 52 und somit 42 Minuten früher als die Abfahrt der regulären Zugverbindungen. Duisburg Hbf wird zur Minute 45 erreicht und somit acht Minuten früher als die Ankunft der regulären Zugverbindungen. Von Duisburg Hbf nach Moers fahren die Züge nach dem Regelfahrplan. In Oberhausen hält der Schienenersatzverkehr am Bussteig 10 am Hauptbahnhof.

