RE 44 wird im November an mehreren Tagen durch Busse ersetzt

Der RE 44 hält in Oberhausen in Osterfeld-Süd und am Hauptbahnhof, an mehreren Tagen im November fahren ersatzweise Busse.

Oberhausen. Die Nordwestbahn ersetzt den RE 44 in diesem Monat an manchen Tagen durch Busse. Arbeiten auf den Bahnstrecke machen das nötig.

Weil Oberleitungen von der DB Netz AG gewartet bzw. erneuert werden müssen, kommt es auf der Linie RE 44 „Fossa-Emscher-Express“ von Moers über Oberhausen nach Bottrop in der 2. Novemberhälfte zu Zugausfällen zwischen Duisburg Hbf und Bottrop Hbf.

Die Nordwestbahn richtet an den entsprechenden Tagen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Am 15. und 16. November sind hiervon wenige Zugverbindungen in den Tagesrandlagen betroffen, am 21. und 22. November kommt es zu ganztägigen Zugausfällen auf der RE-44-Linie.

Ersatzbusse starten in Bottrop Hbf und Duisburg Hbf und halten auch in Oberhausen; Haltestellen hier sind am Hauptbahnhof, Bus-Steig 10, und an der Bushaltestelle Osterfeld Süd - Bahnhof.