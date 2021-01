RE 3: Umleitung und Ausfälle wegen Bauarbeiten

Oberhausen Bahnfahrer müssen sich auf der Strecke des RE 3 auf Einschränkungen einstellen. Schienenersatzverkehr zwischen Gelsenkirchen und Duisburg.

Züge des Regionalexpresses RE 3 zwischen Gelsenkirchen Hbf und Duisburg Hbf mit Zusatzhalt in Essen Hbf werden vom 10. bis zum 17. Januar umgeleitet. Grund dafür sind Bauarbeiten. Wie der Betreiber Keolis mitteilt, entfallen die Halte Essen-Altenessen und Oberhausen Hbf.

Die Haltausfälle starten am 10. Januar ab 22.45 Uhr und gelten bis zum 15. Januar für einzelne Züge in den Abend- und Nachtstunden. Am Samstag, 15. und Sonntag, 16. Januar, gelten die Umleitungen nahezu ganztägig. Für die ausfallenden Halte wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Eurobahn verweist Fahrgäste in Fahrtrichtung Düsseldorf für die Weiterfahrt ab Duisburg auf die Linie S 1. Die Busse fahren folgende Haltestellen an:

- Gelsenkirchen Hbf: Busbahnhof, Bussteig 11

- Essen-Altenessen: Krablerstraße (Nordausgang), Bussteig 6

- Oberhausen Hbf: Busbahnhof (ZOB), Bussteig 10

- Duisburg Hbf: Ersatzhaltestelle an der Neudorfer Str.

