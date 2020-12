RE 19 und RE 49: Bauarbeiten führen zu Einschränkungen

Oberhausen. Die Abellio-Linien RE 19 und RE 49 fahren im Dezember zeitweise nur eingeschränkt. Was Oberhausener Fahrgäste beachten müssen.

Auf den Abellio-Linien RE 19 und RE 49 kommt es im Dezember zeitweise zu Einschränkungen aufgrund von Bauarbeiten. In der Zeit von Sonntag, 13. Dezember, bis Samstag, 19. Dezember, müssen Fahrgäste der Linie RE 19 in Richtung Düsseldorf Hbf zwischen Haldern und Düsseldorf mit Verspätungen von bis zu 13 Minuten zu rechnen. Bei den Fahrten in Richtung Arnhem Centraal zwischen Oberhausen-Holten und Arnhem Centraal kann es nach Angaben von Abellio zu Verspätungen von bis zu sieben Minuten kommen.

Wie Abellio mitteilt, entfallen an Werktagen zudem folgende Fahrten: Ab Emmerich Hbf um 05.51 und 06.16 Uhr, 06:51 Uhr, ab Düsseldorf Hbf um 16.12 Uhr, 16.46 Uhr, 17.12 Uhr. Somit wird auch Oberhausen nicht angefahren.

Auf der Linie RE 49 kommt es von Montag, 14. Dezember, bis Freitag, 18. Dezember, ebenfalls zu Einschränkungen. Die Züge fahren in dem Zeitraum nicht zwischen Oberhausen Hbf und Wesel. Da aufgrund der Sperrung in Folge von Brückenschäden der Abschnitt zwischen Oberhausen Hbf und Essen Hbf nicht befahren werden kann, verkehrt die Linie RE 49 demnach nur noch zwischen Wuppertal und Essen.

Schienenersatzverkehr zwischen Oberhausen und Essen auf der Linie RE 49

Fahrgäste können alternativ ab Oberhausen Hbf in Richtung Wesel die Linien RE 5 (RRX) und RE 19 nutzen. Zwischen Essen Hbf und Oberhausen Hbf wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet. Die Busse halten in Oberhausen am Bussteig 10. Es ist zu beachten, dass diese nicht an den Zwischenhalten stoppen werden. Die Fahrzeit kann sich durch die Nutzung des SEV verlängern. Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten zu beachten und mehr Reisezeit in den betroffenen Zeiträumen einzuplanen. Die aktuellen Fahrpläne sind online unter www.abellio.de im Bereich„Verkehrsmeldungen“ abrufbar.

