RB 36: Ruhrort-Bahn ab Oberhausen fällt eine Woche aus

Oberhausen. Zwischen Oberhausen Hbf und Duisburg-Ruhrort müssen Bahnreisende sich auf Zugausfälle der RB 36 einstellen. Der Begründung der Bahn erstaunt.

Die Ruhrort-Bahn RB 36 fällt ab nächsten Montag, 17. Juli bis einschließlich Freitag, 21. Juli 2023, aus. Wie die Rhein-Ruhr-Bahn mitteilt, sind viele Angestellte derzeit krank und die Personallage daher angespannt. Daher könne „der Zugverkehr auf der RB 36 nicht aufrechterhalten werden“. Für diese Unannehmlichkeit bittet die Rhein-Ruhr-Bahn ihre Fahrgäste um Verständnis.

Für den Zeitraum von Montag bis Freitag ist ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Diese fahren alle 30 Minuten (Abfahrt in Minute 17 und 47) von Oberhausen Hauptbahnhof (Bussteig 10) über Duisburg-Obermeiderich, Duisburg-Meiderich Ost und Duisburg-Meiderich Süd (Bussteig 5) nach Duisburg Ruhrort (Ankunft in Minute 13 und 43). Auch auf dem Rückweg fährt der Bus alle Unterwegsbahnhöfe entlang der Linienführung an. Abfahrt in Duisburg-Ruhrort ist in Minute 29 und 59, Ankunft in Oberhausen um 28 und 58. Der früheste Bus startet um 4.17 Uhr in Oberhausen, der letzte um 23.47 Uhr. In Duisburg geht es um 4.29 Uhr los und endet um 0.29 Uhr.

Fahrräder können im SEV-Bus nicht mitgenommen werden

Die Rhein-Ruhr-Bahn bittet Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter 0203 6688 9477 (zum Ortstarif, Mobilfunk kann abweichen) zu melden. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den SEV-Bussen leider nicht möglich.

Den Fahrplan des Ersatzverkehres finden Fahrgäste online auf www.zuginfo.nrw oder www.rhein-ruhr-bahn.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen