Razzia in Oberhausen: Polizei kontrolliert Shisha-Bars

Polizisten haben am Freitag in Oberhausen mehrere Shisha-Bars und Cafés überprüft. (Symbolbild)

Oberhausen. Polizei, Zoll und Ordnungsamt haben in Oberhausen fünf Bar- und Café-Betriebe überprüft. Ein 18-Jähriger griff die Beamten bei der Razzia an.

Polizei, Zoll und Ordnungsamt haben am Freitag mit einem Großaufgebot präventiv fünf Shisha-Bars und Cafés in Oberhausen überprüft. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, dauerte die Aktion mehrere Stunden. Insgesamt wurden 56 Personen kontrolliert. In fünf kontrollierten Betrieben seien Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung festgestellt worden, hieß es weiter.

Die Behörden schlossen ein Lokal, da der Impfstatus eines Mitarbeiters nicht den Vorgaben der Corona-Verordnung entsprach. Darüber hinaus konfiszierten die Beamten unversteuerten Tabak sowie Glücksspielautomaten. Zoll und Steuerfahndung leiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts auf Leistungsbetrug und Steuerhinterziehung ein.

Razzia in Oberhausen: 18-Jähriger greift Beamten an

Ein 18-jähriger Oberhausener beleidigte die Beamten und griff sie an, wie es in dem Polizeibericht weiter heißt. Er kam in Polizeigewahrsam.

Bereits im Sommer hatten Polizei, Zoll und Ordnungsamt der Stadt Oberhausen mehrere Shisha-Bars im Rotlichtviertel kontrolliert. „Diese Schwerpunktaktion ist Bestandteil der NRW-Strategie im Kampf gegen Organisierte Kriminalität und Mitglieder krimineller Clans“, so Polizeidirektor Dietmar Leyendecker. (red)

