An vielen Orten in Deutschland, hier in Hesselbronn (Baden-Württemberg), hat es am Mittwoch nach dem Verbot der „Artgemeinschaft“ Durchsuchungen gegeben – auch in Oberhausen-Lirich.

Neonazi-Szene Razzia gegen Neonazi-Verein: Durchsuchung auch in Oberhausen

Oberhausen. Nach dem Verbot der rechtsextremen Gruppe „Artgemeinschaft“ hat es auch in Oberhausen-Lirich eine Durchsuchung gegeben.

Nach dem Verbot der rechtsextremen Gruppe „Artgemeinschaft“ durch das Bundesinnenministerium ist es auch in Oberhausen zu einer Durchsuchung gekommen.

Im Zuge der Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen sei ein Einfamilienhaus im Oberhausener Stadtteil Lirich-Nord durchsucht worden, berichtete ein Sprecher des NRW-Innenministeriums am Donnerstag auf Anfrage der Redaktion. Hierbei sei eine Vielzahl von Gegenständen aufgefunden worden, zu denen der Sprecher zum jetzigen Zeitpunkt keine weitergehenden Angaben machen konnte, da es sich um ein laufendes Verfahren handele. Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel dauere derzeit noch an.

In NRW hatte es am Mittwochmorgen auch Durchsuchungen in Essen und Porta Westfalica gegeben. Beamte des Bundes und des Landes NRW waren im Einsatz. Die bundesweite Razzia diente der Sicherstellung von Beweismitteln.

Neonazi-Gruppe mit rund 150 Mitgliedern bundesweit

Laut Bundesinnenministerium ist die „Artgemeinschaft – Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung“ eine neonazistische, fremden- und demokratiefeindliche Vereinigung mit rund 150 Mitgliedern bundesweit. Sie richte sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und verbreite antisemitische Inhalte – vor allem auch durch die manipulativ indoktrinierende Erziehung ihrer Kinder.

