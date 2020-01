Oberhausen. Die VHS und das Ambulante Hospiz starten eine gemeinsame Veranstaltungsreihe – der Auftakt ist bereits am 21. Januar.

Raus aus der Tabu-Ecke – drei Treffen zu Trauer und Tod

An insgesamt drei Abenden beschäftigen sich die Volkshochschule und das Ambulante Hospiz Oberhausen e.V. mit wichtigen Fragen rund um das Thema Leben und Tod und bieten Hilfestellungen im Umgang mit diesen Themen an.

Dabei geht es sowohl um Themen wie Palliativ Care und Hospizarbeit im Allgemeinen als auch um die spezielle Trauerbegleitung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen durch Angebote des „Sternzelts“ sowie um den gesellschaftlichen Umgang mit Sterben und Tod. Schwere Krankheit und Sterben sind keine Themen, mit denen man sich gerne ohne Grund beschäftigt. Wenn es aber mal so kommt, sind viele Menschen nicht nur unvorbereitet, sondern meist fehlt ihnen das Wissen um Information und Unterstützung durch andere.

Mit der gemeinsamen Veranstaltungsreihe möchten VHS und Ambulantes Hospiz auf diese wichtigen Themen aufmerksam machen, darüber informieren und interessierten Bürgerinnen und Bürgern eine Hilfe und Orientierung anbieten. Zudem gibt es Informationen über die Arbeit des Ambulanten Hospiz e.V. sowie in allen Veranstaltungen auch genügend Raum und Zeit für eigene Fragen.

Drei Veranstaltungen

Die Auftaktveranstaltung zum Thema „Hilfsangebot am Ende des Lebens - das Ambulante Hospiz Oberhausen e.V“ findet am Dienstag, 21. Januar, von 18 bis 20 Uhr statt.

„Sternzelt – Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche“ steht dann am Dienstag, 28. Januar, von 18 bis 20 Uhr im Mittelpunkt des Abends.

Am Dienstag, 4. Februar, geht es unter dem Titel „Hospiz macht Schule“ um den Umgang mit Trauer in unserer Gesellschaft (ebenfalls von 18 bis 20 Uhr.

Anmeldung erbeten

Alle drei Abendveranstaltungen finden in der Volkshochschule Oberhausen im Bert-Brecht-Haus an der Langemarkstraße 19-21 statt (3. Etage, Raum 330a). Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen. Die Veranstaltungen sind entgeltfrei. Um vorherige Anmeldung wird gebeten unter 825-2385, per Mail an vhs@oberhausen.de oder über www.vhs.oberhausen.de