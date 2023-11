Die Feuerwehr Oberhausen ist am Donnerstag, 23. November, zur Liebknechtstraße ausgerückt (Symbolbild).

Feuerwehr Rauch im Haus: dramatischer Rettungseinsatz in Oberhausen

Oberhausen Dichter Rauch in einem Wohnhaus hat zunächst die Flucht eines Hausbewohners verhindert. Bis die Feuerwehr Oberhausen kam.

Dramatischer Einsatz der Berufsfeuerwehr Oberhausen an der Liebknechtstraße. Dort ist am Donnerstag, 23. November, ein Mensch aus einem Wohnhaus gerettet worden.

Am Vormittag ist die Leitstelle der Feuerwehr alarmiert worden: In einem Mehrfamilienhaus sollte es in einer Obergeschosswohnung brennen. Weil zunächst nicht klar war, ob Personen durch den Brand gefährdet waren, rückte die Feuerwehr mit drei Löschfahrzeugen, einer Drehleiter, zwei Rettungswagen und einem Notarzt zur Einsatzstelle aus.

Treppenraum in dem Haus stark verraucht

Der eigentliche Brand konnte schnell gelöscht werden. Allerdings war der Treppenraum oberhalb der Brandwohnung stark verraucht, wie die Feuerwehr im aktuellen Einsatzbericht erläutert. Eine Person musste daher von den Wehrleuten aus ihrer Dachgeschosswohnung ins Freie gerettet werden.

Zum Glück hatte diese Person zuvor keinen Brandrauch eingeatmet und kam mit dem Schrecken davon. Die Polizei ermittelt nun die genaue Ursache des Feuers.

