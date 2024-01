Kriminalität Raubüberfall in Sterkrade: Polizei sucht nach zwei Männern

Oberhausen An der Steinbrinkstraße in Oberhausen-Sterkrade ist eine Frau (42) überfallen und beraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einem Raubüberfall ist es am Donnerstag, 11. Januar, in Oberhausen-Sterkrade gekommen. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Eine 42-jährige Frau ist am 11. januar gegen 13.35 Uhr auf der Steinbrinkstraße unterwegs gewesen. Als die Passantin in die Grundstraße einbog, kamen ihr zwei Männer entgegen. Plötzlich ist die 42-Jährige von einem der Unbekannten am Arm gepackt worden, während der andere Mann ihr die Handtasche und die Armbanduhr entriss. Die Frau hatte kaum eine Chance zur Gegenwehr, da die Männer körperlich eindeutig überlegen waren.

Flucht in Richtung Steinbrinkstraße, dann verliert sich die Spur

Die beiden Täter sind nach dem Überfall zu Fuß in Richtung Steinbrinkstraße geflohen. Eine sofort ausgelöste Nahbereichsfahndung verlief negativ. Das für Raubdelikte zuständige Kriminalkommissariat 12 der Polizei Oberhausen hat unverzüglich die Ermittlungen aufgenommen. Die Frau beschreibt die Täter als etwa 1,75 Meter groß und ca. 40 Jahre alt; mitteleuropäisches und teils wenig gepflegtes Erscheinungsbild.

Wer Hinweise geben kann, sollte sich schnellstmöglich unter 0208/8260 an die Polizei Oberhausen wenden. Die E-Mail-Adresse: poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

