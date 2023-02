Raub im Centro Oberhausen: Fünfer-Gruppe bedroht 14-Jährigen

Oberhausen. Ein Junge (14) ist im Centro Oberhausen beraubt worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, um den fünf Tatverdächtigen auf die Spur zu kommen.

Raub im Centro Oberhausen – die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Zu der kriminellen Tat ist es am Dienstag, 31. Januar, gegen 16.30 Uhr gekommen: Zu diesem Zeitpunkt war ein Junge (14) im Centro mit einem Freund unterwegs. Der 14-Jährige befand sich mit seinem Begleiter in der „Oase“ des Westfield-Centro, als sie am Rolltreppenaufgang zur ersten Etage von einer Gruppe von fünf Jugendlichen angesprochen worden sind.

Die Tatverdächtigen forderten die beiden Jungen auf mitzukommen. Sie folgten diesem Aufruf aber nicht. Die Fünfer-Gruppe gab nicht auf und bedrängte die beiden Jungen in der ersten Etage des Einkaufszentrums weiterhin. Die Täter bedrohten die Jungen massiv und raubten dem 14-Jährigen schließlich Bargeld. Anschließend flüchtete die Fünfer-Gruppe in Richtung Galeria.

Einer der Täter hatte eine Louis-Vuitton-Tasche dabei

Die Tatverdächtigen sind nach Angaben der Polizei rund 15 Jahre alt und haben ein südländisches Erscheinungsbild. Einer der Täter war mit einer grünen Jacke und einer dunkelblauen Jeans bekleidet, ein weiterer trug eine schwarzen Basecap, eine schwarze Jacke und blaue Jeans. Der kleinste der Tatverdächtigen, rund 150 cm groß, hatte eine auffällige Louis-Vuitton-Tasche dabei.

Die Polizei ruft mögliche Zeuginnen oder Zeugen auf, sich schnellstmöglich zu melden: entweder beim Kriminalkommissariat 12 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder per E-Mail an die Adresse poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

