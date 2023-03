Rathaus Oberhausen: Stiefmütterchen machen Lust auf Frühling

Oberhausen. Wenn die Stiefmütterchen im Grillopark blühen, ist der Oberhausener Frühling nicht mehr weit. Tausende bunte Blumen werden derzeit gepflanzt.

Der triste Winter soll endlich verschwinden. Und das soll an vielen Punkten in Oberhausen möglichst farbenfroh sichtbar werden: Pünktlich zum Frühlingsanfang sorgen die Servicebetriebe Oberhausen (SBO) dafür, dass die Stadt sich bunt präsentiert.

Acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SBO sind im Einsatz und haben schon im Herbst 2022 damit begonnen, das entsprechende Konzept der Stadt Oberhausen etwa mit der Pflanzung von 16.000 Stück Viola cornuta (Hornveilchen) umzusetzen. Bis zum Ende dieser Woche soll nun auch das größte, rund 400 Quadratmeter große Schmuckbeet im Grillopark mit 8000 blauen Stiefmütterchen direkt vor dem Rathaus erblühen. Zusammen mit den Tulpen ergibt sich so eine attraktive Szenerie in den Stadtfarben.

Auch am Friedensplatz, im Kaisergarten, an der Westfälischen Straße und am Rathaus in Osterfeld sowie am Hagelkreuz in Sterkrade und in zahlreichen Kübeln im Stadtgebiet warten bunte Frühlingsblumen auf den Sonnenschein.

