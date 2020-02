Rathaus: Geänderte Öffnungszeiten zur „fünften Jahreszeit“

Oberhausen. Einige Dienststellen und Bereiche sind in der „Altweiber-Woche“ nicht wie sonst üblich geöffnet. Hier ein Überblick.

Die „Fünfte Jahreszeit“ mit dem Sturm aufs Rathaus Oberhausen am Altweiberdonnerstag, 20. Februar, rückt näher. Um Beeinträchtigungen durch das närrische Treiben auszuschließen, weist die Stadt darauf hin, dass sich die Öffnungszeiten einiger Publikumsbereiche ändern.

Folgende Dienststellen und Bereiche sind in der „Altweiber-Woche“ nicht wie sonst üblich am Donnerstag, 20. Februar, sondern bereits am Dienstag, 18. Februar, länger für Bürgerinnen und Bürger geöffnet – hier die Öffnungszeiten:

Bürgerservice, Bezirksverwaltungsstellen in Alt-Oberhausen, Osterfeld und Sterkrade, Dienstag, 18. Februar, jeweils von 8 bis 16 Uhr, am Donnerstag, 20. Februar, von 8 bis 12 Uhr;

Versicherungsamt im Rathaus Oberhausen, Dienstag von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag ebenfalls von 8 bis 12 Uhr;

Der Bereich zurr „Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten“, Rathaus Oberhausen, am Dienstag von 8 bis 17 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 Uhr;

Standesamt im Technischen Rathaus in Sterkrade, Dienstag von 8 bis 15.30 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 Uhr;

Führerschein-/Kfz.-Zulassungsstelle, Am Förderturm 28, Dienstag von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 Uhr;

Kindertagespflege- und Vermittlungsstelle für Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen, Essener Straße 55, Dienstag von 9 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr, Donnerstag keine Sprechzeiten;

Bereich Schule für Elternbeiträge, Steinbrinkstraße 248, Dienstag von 8.30 bis 12 Uhr, Uhr, Donnerstag keine Sprechzeiten; zusätzliche Sprechzeiten: am Montag, 24. Februar, von 8.30 bis 12 Uhr, am Dienstag, 25. Februar, von 13.30 bis 16 Uhr.

Das Stadtarchiv ist am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr, die Stadtteilbibliotheken sind zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Der Haupteingang des Oberhausener Rathauses ist am Donnerstag, 20. Februar, nur bis 12 Uhr, die Seiteneingänge sind bis 13.30 Uhr geöffnet. Entsprechende Hinweisschilder für Bürgerinnen und Bürger werden an allen Eingängen angebracht. Der Rathausvorplatz wird von Mittwoch, 19. Februar, bis einschließlich Freitag, 21. Februar, gesperrt.