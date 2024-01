Oberhausen Bierchen, Pommes-Currywurst und Rätselspaß: Kneipenquizze werden immer beliebter, auch in Oberhausen. Diese Angebote gibt es in der Stadt.

Die Tradition von Pub- und Kneipenquizzen hat sich auch in Oberhausen längst etabliert. In Teams treten die Ratefüchse gegeneinander an und stellen ihr Wissen in absurden wie lebensnahen Kategorien unter Beweis. Wir haben eine Übersicht mit den besten Adressen für Quizbegeisterte in Oberhausen erstellt.

Absurdes Wissen und witzige Raterunden beim Quiz im Hostel Veritas

Wenn im Hostel Veritas die Köpfe rauchen, dann ist wieder Zeit für das „Quiz mit Ziss“. Bei dem nach der Quizmasterin Franziska „Zissi“ Henning benannten Pubquiz-Abend im Hostel an der Essener Straße wird in Teams mit bis zu fünf Personen gespielt – und das bereits seit der Quiz-Premiere im Jahr 2027. Sehr beliebt: Pommes-Currywurst zur Stärkung vorab. Anmelden können sich die Gruppen über Facebook, Instagram oder telefonisch unter 0208-8690884.

Das monatlich stattfindende Quiz steht immer unter einem bestimmten Motto, das kurz vor dem jeweiligen Termin bekannt gegeben wird. Wer sich besonders vorbereiten möchte, um am Ende den Preis – traditionell eine Kiste Astra – in die Höhe strecken zu dürfen, der sollte sich nicht nur auf Allgemeinwissen beschränken. Zum „Quiz mit Ziss“ gehören auch außergewöhnliche Kategorien. Beispielsweise müssen gesummte Lieder erkannt werden oder die Quizzerinnen und Quizzer müssen Getränke am Geschmack erraten.

Beim Quiz im Hostel Veritas geht es seit 2017 um Ruhm, Ehre und eine Kiste Astra. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Nach 30 Fragen steht fest, welches Team sich Astra, Ruhm und Ehre erquizzt hat. Die Konkurrenz ist dabei groß: Regelmäßig raten zwischen 100 und 150 Quizbegeisterte mit beim „Quiz mit Ziss“. Die neusten Informationen über diese Veranstaltungen sind auf in-hostel-veritas.de oder Instagram zu finden. Der Eintritt ist frei.

Nach langer Pause wird im Zentrum Altenberg wieder gequizzt

Bereits zwischen 2018 und 2020 war der„Altenberger Quizabend“ im Zentrum Altenberg ein voller Erfolg. Nun meldet sich das beliebte Quiz zurück – und das mit einer erfolgreichen Neuauflage. 120 Personen traten im Januar 2024 in insgesamt 23 Teams gegeneinander an. Organisator Sebastian Henke ist optimistisch, dass es im Laufe des Jahres vier bis fünf weitere Termine geben wird. Genaue Daten sind allerdings noch in der Planung.

Der Abend steht immer unter einem Quizmotto. In den letzten Ausgaben mussten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Beispiel in den Rubriken Comebacks, die 90er, Holland oder Halloween messen. Nach Runde drei und sechs von insgesamt sieben gibt es eine Schätzfrage. Für das beste Schätzteam gibt es eine Runde Freigetränke. Neben den Schätzfragen sind auch Bilder- und Musikfragen ein fester Bestandteil des Abends. Der Eintritt kosten vier Euro pro Person und kommt zum großen Teil karitativen Zwecken zugute. Teams können sich im Vorfeld per Mail (oberhausen@tdh-ag.de) anmelden, die Teams können zwischen drei und sechs Personen groß sein.

„Bolleke Quiz“ in der Kultkneipe

Die Gaststätte Bolleke am Obermeidericher Bahnhof liegt direkt an der Stadtgrenze zwischen Oberhausen und Duisburg. Neben Konzerten und Karaoke-Abenden findet hier auch regelmäßig wieder das „Bolleke Quiz“ statt. Nach einem verheerenden Brand und dem Wiederaufbau hat das Bolleke seit dem Sommer 2023 wieder geöffnet.

Teilnehmende Teams sollten sich vorher anmelden. Neben klassischem Allgemeinwissen schadet auch eine Portion Spezialwissen nicht. Das nächste Pubquiz im Bolleke ist am Donnerstag, dem 1. Februar. Die Kneipe öffnet an diesem Tag ab 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Teilnahme am Quiz kostet zwei Euro pro Person. Um vorherige Anmeldung wird gebeten. Mehr Infos auf bolleke.de.

Die Traditionskneipe Bolleke an der Stadtgrenze zwischen Oberhausen und Duisburg hat nach einem Brand im Jahr 2018 wieder geöffnet. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Im Theater Oberhausen ist Nerd- und Alltagswissen gefragt

Das Theater Oberhausen kann nicht nur Theater, sondern auch Quiz! Einmal im Monat können Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr teils absurdes und lebenswichtiges Nerd- und Alltagswissen unter Beweis stellen. Wer Interesse an einer Teilnahme hat, sollte schnell sein: das „Open Bar: Barquiz“ ist sehr beliebt und die begrenzten Teilnehmerplätze sind schnell vergeben. Ob als Freundesgruppe oder alleine – jeder Teilnehmer findet hier ein Quizteam. Das nächste Quiz steht am Samstag, 24. Februar, um 19.30 Uhr auf dem Programm. Noch gibt es einige Restkarten, die auf theater-oberhausen.de reserviert werden können. Sind alle Karten weg, kann man sich dort einen Platz auf der Warteliste sichern.

