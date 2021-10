Raser in Oberhausen zur Polizei: „Das wusste ich nicht!“

Oberhausen. Mit über 60 km/h durch eine 30er-Zone? Keine gute Idee. Ein Fahrer (36) hatte dafür eine Wissenslücke als Entschuldigung parat.

Mit deutlich überhöhtem Tempo war ein Autofahrer jetzt auf der Parallelstraße in Oberhausen unterwegs. Die Polizei hat den Mann gestoppt.

In einem Bus zur Personenbeförderung (acht Sitzplätze), der mit einer Schulbustafel ausgestattet war und in dem sich aber keine Fahrgäste befanden, ist der Mann (36) am Dienstagnachmittag, 19. Oktober, über die Parallelstraße gerast. Die Beamten des Oberhausener Verkehrsdienstes blitzten den Fahrer mit mehr als der doppelten, zulässigen Geschwindigkeit in der deutlich ausgeschilderten 30 km/h-Zone.

Der Verstoß wird nun mit einem Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot für einen Monat geahndet. Auch sein Erklärungsversuch „Das wusste ich nicht!“ werde den Temposünder davor nicht bewahren, so die Polizei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen