Rapper Ice Cube kommt nach Oberhausen - mit Star-Begleitung

Rapper, Schauspieler, Kino-Alleskönner: US-Megastar Ice Cube gastiert am Donnerstag, 14. Dezember 2023, in der Arena Oberhausen.

Oberhausen. US-Rapper und Schauspieler Ice Cube gibt zwei Deutschland-Konzerte - eines davon in Oberhausen. Mit dabei sind bekannte Genre-Kollegen.

Hoher Rap-Besuch in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhauen: Ice Cube packt die Koffer und schaut am Donnerstag, 14. Dezember 2023, in der Konzerthalle neben dem Centro Oberhausen vorbei. Seine Stippvisite nach Europa ist mit nur wenigen Terminen gespickt.

In Deutschland können Fans den mittlerweile 54-Jährigen sonst nur noch in der Berliner Max-Schmeling-Halle (15. Dezember) bei einem Konzert beklatschen. Die Eintrittskarten für die „High Rollers Europe Tour 2023“ sind bereits über Eventim verfügbar und kosten für den Oberhausen-Auftritt zwischen 70 und 126 Euro.

Ice Cube in Oberhausen: Rapper, Schauspieler, Filmproduzent

O’Shea Jackson alias Ice Cube gehört den großen Namen der amerikanischen Rap-Szene. Seit 1990 kamen zehn eigene Alben auf den Markt. Mit „The Predator“ und Songs wie „It was a good Day“ landete Ice Cube 1992 an der US-Chartspitze. „War & Peace Vol. 2 (The Peace Disc)“ räumte 2000 auch hierzulande ordentlich ab. Ice Cube gehört zusammen mit Dr. Dre zur Gründungsformation der legendären Rap-Formation N.W.A - beendete die Zusammenarbeit 1989 aber wieder.

Ice Cube verdiente sich bereits früh als Schauspieler und mittlerweile als Filmproduzent seine Sporen. Er gehört seit einigen Jahren zur „Academy of Motion Picture Arts and Sciences“, die für die Vergabe der Oscars zuständig ist.

Ice Cube in Oberhausen: Rap-Kollege „The Game“ ist am Start

Große Anerkennung erntete Ice Cube 1991 für seine Rolle in John Singletons South-Central-Drama „Boyz n the Hood – Jungs im Viertel“. Auch in „Trespass“, „Anaconda“, „Ghosts of Mars“, der Kino-Verfilmung von „21 Jump Street“ und einigen Teilen der xXx-Filmreihe war der schauspielernde Rapper zu sehen. Für die Komödie „Friday“ schrieb Ice Cube 1995 auch das Drehbuch.

In Oberhausen werden den Mann aus Kalifornien einige Kollegen wie „De La Soul“ und „D12“ auf die Bühne begleiten. Ebenso wird Rap-Star „The Game“ vor die Fans treten. Den Mann aus Compton kennen Fans auch aus dem Kino. So war der 43-Jährige in David Ayers vorzüglichem Cop-Thriller „Street Kings“ neben Keanu Reeves zu sehen.

Oberhausen scheint für US-Genregrößen grundsätzlich ein gutes Pflaster zu sein. Am Sonntag, 15. Oktober, kommt Megastar 50 Cent vorbei. Das Konzert in der Rudolf-Weber-Arena ist bereits ausverkauft.

