Randalierer in Polizeiwache wird fixiert und angeklagt

Die Polizeiwache Oberhausen am Friedensplatz. Hier randalierte ein Mann so stark, dass er fixiert werden musste.

Oberhausen. Am Mittwoch randalierte ein 29-Jähriger in der Oberhausener Polizeiwache. Warum gegen den Mann nun Strafanzeige gestellt wurde.

Am Mittwoch, 19. Mai, randalierte ein Mann in der Oberhausener Polizeiwache am Friedensplatz so lautstark, dass er fixiert und beruhigt werden musste. Gegen 20 Uhr betrat der 29-Jährige die Polizeiwache und forderte Informationen aus einem laufenden Strafverfahren.

Dass die Polizei diese aus rechtlichen Gründen nicht erteilen darf, verärgerte den Mann wohl so sehr, dass er lautstark protestierte. Nach mehreren Aufrufen der Polizisten, die Wache zu verlassen, fing der Mann an, die Kräfte zu beleidigen. Auch Platzverweise brachten nichts. Als die Beamten ihn aus der Wache begleiten wollten, wehrte er sich so massiv, dass er fixiert und zur Ruhe gebracht werden musste. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.

