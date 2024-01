Räuber zieht Schusswaffe: Polizei Oberhausen sucht Täter

Oberhausen Die Polizei Oberhausen bittet um Mithilfe: Gesucht wird ein Mann der einen 27-Jährigen mit einer Waffe bedroht und bestohlen haben soll.

Ein 27-Jähriger ist in Oberhausen Opfer eines Raubes geworden. Am Montag durchquerte er laut Polizeibericht gegen 18 Uhr ein kleines Waldstück im Stadtteil Alsfeld in Höhe der Dragonerstraße/Körperstraße. Er sagt aus, plötzlich eine Person auf einer Parkbank bemerkt zu haben. Der Mann stand auf und fragte ihn zunächst nach Feuer. Als der 27-Jährige verneinte, habe der Täter unmittelbar Geld verlangt. Aus seinem Hosenbund am Bauch habe er dann sogar eine Schusswaffe gezogen, das Opfer händigte daraufhin sein Portemonnaie aus.

Der Täter floh in Richtung Körper- und Kolberger Straße. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,80 Meter groß, akzentfreies Deutsch, schwarze Wollmütze, dunkle Daunenjacke, dunkle Jeans, schwarze Sneaker. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 12 suchen nun nach Zeugen. Hinweise bitte an 0208-8260 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

