Radler besoffen zur Polizei: „Damit kann man noch fahren!“

Oberhausen. Oberhausener Polizisten erleben in ihrem Alltag sehr viel Merkwürdiges. Jetzt mussten sie einen völlig betrunkenen Radler zurechtweisen.

Offenbar hängen immer noch ausreichend viele Fahrradfahrer dem Irrglauben an, man könne im Gegensatz zu Autofahrern ruhig mal ein bisschen Alkohol über den Durst trinken – und dann auch noch vom Biergarten nach Hause ohne polizeiliche Konsequenzen radeln.

Zumindest ein 36-jähriger Oberhausener war der festen Auffassung, dass man am frühen Montagabend ungestraft über die Bebelstraße radeln kann – obwohl man unfassbare 2,9 Promille, also fast drei Promille, Alkohol im Blut hat. Aufmerksame Polizeibeamte hielten ihn am 7. Juni gegen 18.30 Uhr an, als der Mann munter die Bebelstraße Richtung Alstaden entlang radelte.

Die Polizisten staunten über den starken Alkoholgeruch, den der Mann verströmte. Der 36-Jährige konnte trotz seiner hohen Trunkenheit immerhin noch sprechen, aber irgendwie hatten die Ordnungshüter doch den Eindruck, dass die Worte und Sätze recht verwaschen klangen. Der Alkoholtest brachte dann auch ein recht beeindruckendes positives Ergebnis: 2,9 Promille.

„Damit kann man doch noch fahren“, meinte der Mann zu den Polizisten recht locker, die diesen Satz akustisch gut verstanden. Die Beamten sahen das allerdings nicht so: Sie verschlossen das Rad, untersagten die Weiterfahrt, ließen eine Blutprobe entnehmen und erstatteten Anzeige.

