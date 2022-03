Radfahrer flüchtet nach Kollision mit vierjährigem Mädchen

Oberhausen. Ein Radfahrer flüchtet nach einem Unfall auf der Mülheimer Straße. Bei der Kollision wird ein kleines Mädchen verletzt. Die Polizei ermittelt.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats der Polizei Oberhausen suchen Zeugen, die einen Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem vierjährigen Mädchen beobachtet haben.

Der Radfahrer hat das Kind am Mittwochabend, 2. März, gegen 21.20 Uhr auf der Mülheimer Straße in Höhe der Hausnummer 383 angefahren und verletzt.

Der Vater hat sein verletztes Kind sofort ins Auto gebracht und ist mit dem Mädchen zu einem Krankenhaus gefahren. Der Fahrradfahrer, laut Polizei ein etwa 25-jähriger, ca. 160 bis 165 cm großer, blonder Mann, hat weder seine Personalien vor Ort hinterlassen noch hat er sich später bei der Polizei gemeldet.

Blaue Jeans und weißer Katzenpullover

Die Ermittler müssen nun dringend mit dem Fahrradfahrer sprechen und seine Identität und seinen Aufenthaltsort herausfinden. Der Mann trug zum Unfallzeitpunkt eine blaue Jeans, einen weißen Katzenpullover und schwarze Schuhe.

Hinweise an die Polizei Oberhausen sind unter 0208 8260 möglich oder per E-Mail an die Adresse poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

