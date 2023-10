„Radelnde Leichen“ machen auf gruselige Radwege aufmerksam

Oberhausen. Das Aktionsbündnis „Oberhausen sattelt um“ ruft zu einer Fahrraddemo an Halloween auf. Los geht es – dem Anlass entsprechend – um 16.66 Uhr.

Mit gruseligen Outfits und bunt leuchtenden Rädern will das Aktionsbündnis „Oberhausen sattelt um“ an Halloween in Oberhausen-Ost und der Innenstadt für sichere und komfortable Radwege demonstrieren. „Halloween ist gruselig und manche Oberhausener Radwege sind es auch“, schreibt das Bündnis in einer Pressemitteilung. Das soll sich ändern, finden die Aktivistinnen und Aktivisten.

Und sie sind zuversichtlich. Denn das Radverkehrskonzept der Stadt Oberhausen sieht vor, dass bis 2035 ein 220 Kilometer langes Radnetz entstehen soll. Kostenpunkt: 60 Millionen Euro. Das Aktionsbündnis hält das Konzept für vielversprechend. „Auch wenn bisher leider konkrete Ziele, Zeiträume und verbindliche Ratsentscheidungen fehlen, ist das Bündnis zuversichtlich, dass es diesmal nicht an Bedenken und fehlendem Budget oder Mut scheitern wird.“

Mit der Halloween-Fahrraddemo am 31. Oktober 2023 – die vierte dieser Art in Oberhausen – wollen die Aktiven als „radelnde Leichen“ auf den Zustand der Radwege in Oberhausen aufmerksam machen. Dabei werden sie musikalisch begleitet: Aus dem Musik-Anhänger ertönen Lieder von einer Velo-Playlist („Velo“ ist die Schweizer Bezeichnung für Fahrrad). Die Demo startet am 31. Oktober am Oberhausener Hauptbahnhof – und zwar passenderweise um 16.66 Uhr. Oder besser gesagt: um 17.06 Uhr.

