Rabiate Autofahrerin in Oberhausen – Polizei sucht Zeugen

Oberhausen. Eine Autofahrerin soll in Oberhausen einen parkenden Wagen beschädigt haben. Laut Polizei war es womöglich der zweite Unfall binnen Minuten.

Besonders rabiat war laut Polizei eine Autofahrerin an der Quellstraße in Oberhausen unterwegs. Bereits am Donnerstag, 27. Mai, war sie von dort links in die Ankerstraße abgebogen. Kurz danach parkte sie ihr Auto – und beschädigte dabei ein anderes Fahrzeug ohne den Unfall anschließend zu melden. Sachschaden: 2000 Euro.

Die Fahrerin hat die Polizei bereits ermitteln können. Die 59-Jährige gibt allerdings an, von dem Unfall nichts bemerkt zu haben. Dabei soll sie von Passanten auf den Vorfall angesprochen worden sein. Und mehr noch: Ein Zeuge erzählte den Ermittlern, die Fahrerin habe kurz vor dem Unfall einen weiteren Schaden angerichtet, indem sie einem parkenden Wagen den Seitenspiegel abgefahren haben soll.

Vor Ort konnte die Polizei allerdings kein beschädigtes Auto an der Quellstraße finden. Deshalb bittet das Verkehrskommissariat um Mithilfe und fragt: „Haben Sie frische Beschädigungen an Ihrem Fahrzeug an Ihrem Außenspiegel bemerkt? Dann melden Sie sich bitte.“ Außerdem wird der Zeuge, der eben diesen Hinweis gegeben hatte, ebenfalls gebeten, sich zu melden. Der Mann ist etwa 50 Jahre alt und trug zum Zeitpunkt seiner Aussage eine dunkle Hose und einen Strohhut. Kontakt zu den Ermittlern: 0208-8260, poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

Jeden Morgen aktuelle Corona-Zahlen für Oberhausen: Hier kostenlos für den WAZ-Corona-Alert für Oberhausen anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen