Quartiersplatz Gartenstraße wird nun endlich umgestaltet

Darauf haben die Sterkrader wirklich lange Zeit gewartet. Nun geht es los mit der Umgestaltung des Spielplatzes an der Gartenstraße zum Quartiersplatz.

Die Stadtpressestelle weist in einer aktuellen Mitteilung auf „erste Fortschritte bei der Umgestaltung“ hin. Der Rückbau der alten Spielgeräte sowie der Abbruch des alten Pflasters habe begonnen. Wenn diese Programmpunkte abgeschlossen seien, könne in den kommenden Wochen mit umfassenden Pflasterarbeiten und dem Aufbau der neuen Spielgeräte begonnen werden.

Mit Frühsport und Chillen

Der künftige Quartiersplatz an der Gartenstraße richtet sich – anders als der bereits neu gestaltete Spielplatz an der Tirpitzstraße – auch an ein älteres Publikum: Hier soll man zum Beispiel Frühsport treiben können oder mit den Enkeln einen sonnigen Nachmittag auf der Raseninsel verbringen. Schattige und sonnige Plätze, eine Chill-Out-Zone, eine Sandspielinsel – all das gehört zum Gestaltungskonzept.

Zunächst war der Auftakt zur Umgestaltung bereits für das Frühjahr 2018 angekündigt worden, doch es kam immer wieder zu Verzögerungen, was zum Beispiel auch von Bezirksbürgermeister Ulrich Real (SPD) heftig kritisiert wurde.

Fest zur Eröffnung

Mit dem Abschluss der Arbeiten und der Abnahme der Spielgeräte sowie Bewegungselemente durch den TÜV wird nun im ersten Quartal des neuen Jahres 2020 gerechnet. Zur Eröffnung des neuen Quartiersplatzes ist für das Frühjahr 2020 ein Fest geplant. Detaillierte Infos und Pläne zum weiteren Baufortschritt am Quartierplatz Gartenstraße sind im Stadtteilbüro Sterkrade an der Bahnhofstraße 42 (Eingang Gartenstraße) erhältlich – oder im Internet unter sterkrade-stadtteilbuero.de