Quartiersbüro Osterfeld startet Info-Offensive im Stadtteil

Oberhausen. Quartiersarbeit ist gerade für ältere Menschen von besonderer Bedeutung. Dieses Osterfelder Beispiel zeigt es eindrucksvoll.

Das Team des Quartiersbüros in Oberhausen-Osterfeld an der Wasgenwaldstraße 49 ist bis zum 9. April in den Straßen des Stadtteils unterwegs, um die Bevölkerung gezielt über seine Dienstleistungen zu informieren.

In Kooperation mit „pro wohnen international e.V.“ wurden bereits viele Seniorinnen und Senioren mit Informationen, Angeboten und Hilfestellungen rund um die Auswirkungen der Corona-Pandemie versorgt. „Alleine bis März dieses Jahres konnten wir schon 700 Beratungen durchführen“, berichtet Quartiers-Koordinatorin Zahide Derin.

Infoblätter stellen die Kontaktmöglichkeiten übersichtlich dar und werden an die Passanten in Osterfeld verteilt. Foto: Quartiersbüro / PM

Jetzt soll die Info-Offensive verstärkt werden: Bis zum 9. April ist das Osterfelder Team nun in den Straßen des Stadtteils präsent. „Die hohe Anzahl an Beratungen in den ersten drei Monaten des Jahres, dazu weitere fast 200 offene Beratungstermine von Menschen über 70 Jahren zu den bevorstehenden Impfungen und Impfterminen, all das sollte doch auch die größten Skeptiker überzeugen, dass das Angebot der Quartiersbüros von enormer Bedeutung ist“, sagt Ercan Telli, Vorsitzender des Seniorenbeirates. Zahide Derin ergänzt: „Viele dieser Menschen wären durch das Netz gefallen und hätten alleine durch Unkenntnis nicht an den Impfungen teilnehmen können.“

Ehrenamtliche präsent

Das Osterfelder Quartiersbüro vermittelt sogar „Impfpatenschaften“, also ehrenamtlich Tätige, die ältere Menschen zum Impftermin begleiten. Durch die Kooperation mit dem ZAQ sowie der Ruhrwerkstatt sind auch weitere Hilfestellungen möglich. Für ältere Menschen werden z. B. Botengänge übernommen oder Einkäufe getätigt. Auch werden die Seniorinnen und Senioren bei ihrem Gang zu Ärzten und bei Spaziergängen begleitet.

Zahide Derin und ihr Team sehen noch weiteres Potential: „Wir möchten noch gezielter über unsere Angebote, unsere Dienstleistungen und über mögliche Hilfestellungen informieren.“ Dabei geht es um Gesundheit und Pflege, Wohnen, Freizeit und Dienstleistungen im Haushalt ebenso wie um die Entlastung von Pflegebedürftigen und Angehörigen.