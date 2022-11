WM 2022: Hier läuft in Oberhausen das Spiel von Deutschland

Das letzte große Fußall-Turnier, die EM 2021, fand noch im Sommer statt. Damals konnten Oberhausener Fans die Spiele in Gaststätten verfolgen. Wie sieht es bei der Winter-WM in Katar aus?

Oberhausen. Bei der umstrittenen Fußball-WM in Katar endet die Vorrunde: Deutschland trifft auf Costa Rica. Welche Kneipen zeigen das deutsche Spiel live?

Auf den Weihnachtsmärkten gluckert schon der Glühwein - und in Katar kicken 32 Nationalmannschaften um den WM-Titel: Der Wettbewerb ist wegen der Menschenrechtslage im Wüstenstaat, dem Vergabeverfahren und dem winterlichen Zeitpunkt stark umstritten.

Feurige Vorfreude ist derzeit unter den Fans kaum auszumachen. Schlägt sich das auch aufs Public Viewing nieder? Das Angebot fürs öffentliche Rudelgucken ist nicht gerade üppig.

Das größte Public Viewing flimmerte in Oberhausen bislang in der Arena Oberhausen über die Großleinwand. Als die deutsche Elf bei der WM 2014 in Brasilien gegen Argentinien den Titel holte, verwandelten Tausende Schlachtenbummler die Konzert-Halle in ein Fahnenmeer aus Schwarz-Rot-Gold.

Doch diese Zeiten sind vorbei, die Flaggen bleiben im Schrank. Ein Public Viewing gibt es nicht. Die Entscheidung ist allerdings bereits weit vor der Boykott-Diskussion um Katar getroffen worden. Bereits 2018 gab es in der Arena keine Live-Übertragungen. Die Betreiber konzentrieren sich auf andere Events.

Katar 2022: Turbinenhalle und Arena Oberhausen zeigen keine WM-Partien

Bei der WM 2018 in Russland sprang noch die Turbinenhalle ein und rollte die Leinwand aus. Doch auch hier halten die Macher den Ball flach. Die WM-Spiele werden nicht übertragen. "Das hat verschiedene Gründe", sagt Hallenchef Michael Neumann. Die fortschreitende Kommerzialisierung des Fußballs mit seinem irrsinnigen Begleitwerk spiele eine Rolle.

Zugleich sagt Neumann aber ungeschminkt, dass die zurückliegenden Fußball-Übertragungen in der Turbinenhalle nicht wirtschaftlich waren. "Wir wollten von den Gästen keinen Eintrittspreis verlangen. Die Kosten für Beamer, Security und Ausrüstung sind aber zugleich hoch." Zudem werde die Halle kurz vor Weihnachten für Musik-Konzerte gebraucht.

Das Zentrum Altenberg war bei der WM 2018 (Deutschland schied in der Vorrunde aus) ebenfalls noch dabei - diesmal gibt es beim Live-Jubel eine Nullnummer. "Wir haben kurz darüber gesprochen und uns dann dagegen entschieden." Das soziokulturelle Zentrum ist derzeit stark beschäftigt, das durch die Corona-Pandemie lahmende Geschäft mit Konzerten, Lesungen und Diskothek anzukurbeln.

WM 2022: Gdanska überträgt Open-Air die deutschen und polnischen WM-Spiele

Bleiben Fußball-Fans aus Oberhausen bei Übertragungen aus hitzigen Wüstenstadien auf dem Trockenen sitzen? Nicht ganz.

Das Gdanska auf dem Altmarkt war bei vergangenen Fußball-Wettbewerben ein beliebter Anlaufpunkt, weil deutsche und polnische Fans hier gemeinsam die Spiele verfolgten. Wirt Czeslaw Golebiewski hat sich dazu entschlossen, die WM-Spiele auch diesmal zu zeigen.

"Wir wollen den Gästen die Entscheidung selbst überlassen, ob sie die Begegnungen schauen wollen oder nicht." Der Gastronom habe im Vorfeld viele telefonische Anfragen erhalten, ob ein Public Viewing stattfindet. Auch das habe zur Entscheidung beigetragen.

Bei trockenem Wetter laufen die WM-Spiele mit Beteiligung der deutschen oder polnischen Nationalmannschaft auf einer Großleinwand vor dem Gdanska. Ansonsten werden alle WM-Spiele zusätzlich in der Gaststätte gezeigt. Ein unterhaltendes Fußball-Rahmenprogramm soll es aber nicht geben.

WM 2022: Kneipen schmücken mit Tannenzweigen statt mit Fahnen und Fußbällen

Viele Kneipen halten es ähnlich - und orientieren sich an der Nachfrage der Kunden. "Ich bin kein Befürworter dieser Weltmeisterschaft", sagt Uerige-Wirt Andreas Dehorn. "Sollte sich die Mehrheit der Gäste für eine Übertragung der deutschen WM-Spiele aussprechen, werden wir aber unsere Fernseher einschalten."

Eine brodelnde Fußball-Kneipe wird das Uerige trotzdem nicht. Die Gastronomie am Friedensplatz erwartet in den kommenden Wochen vermehrt Gesellschaften und Gruppen für Weihnachtsessen und Weihnachtsfeiern. "Das ist unser primäres Geschäft, auf das wir uns konzentrieren."

Auffällig: Bei zurückliegenden Weltmeisterschaften machten Kneipen und Lokale weit vor dem Start offensiv in den Fenstern auf WM-Übertragungen aufmerksam. Dies ist momentan kaum zu finden. Auch mit Fahnen, Wimpeln und Fußbällen geschmückte Gaststätten sind Mangelware. Uerige-Wirt Dehorn: "Wir dekorieren unser Lokal in der kommenden Woche - allerdings mit unseren Weihnachtsartikeln."

>>> Katar 2022: Die deutschen Spiele bei der Fußball-WM

Berufstätige, die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar vor dem Fernseher sehen wollten, mussten schon ein Mal früh den Feierabend einläuten. Deutschland spielte am Mittwoch, 23. November, bereits um 14 Uhr gegen Japan (ARD).

Die beiden weiteren Gruppenspiele beginnen am Abend - jeweils um 20 Uhr. Am Sonntag, 27. November, hieß der Gegner Spanien. Am Donnerstag, 1. Dezember, spielt die Flick-Elf gegen Costa Rica.

