Bildung Projekt in Sterkrade: So wird der Schulhof zum Abenteuerland

Oberhausen. Einst waren Schulhöfe triste Teerflächen. Heute wandeln sie sich zum Abenteuerland. Dieses Beispiel in Sterkrade zeigt’s besonders eindrucksvoll.

Diese Investition kann sich sehen lassen: Rund 670.000 Euro hat die Stadt Oberhausen in den neuen Schulhof an der Steinbrinkschule in Sterkrade-Mitte investiert. Die Schulgemeinde ist begeistert vom erstaunlichen Ergebnis. Es gibt jetzt sogar einen Dschungelpfad. Der Schulhof wird so zum Abenteuerland.

Mit einer Schulhof-Rallye haben die Schülerinnen und Schüler der Steinbrinkschule jetzt ihren neu gestalteten Schulhof erkundet und eingeweiht: Bei einer kleinen Feierstunde eröffneten Oberbürgermeister Daniel Schranz und Bezirksbürgermeister Ulrich Real mit den Kindern und dem Kollegium den Hof der Grundschule. Das berichtet die Stadtpressestelle in einer aktuellen Mitteilung.

„Mehr Grün, mehr Möglichkeiten für Bewegung und Spiel, mehr entsiegelte Fläche: Mit unserer Investition von rund 670.000 Euro in die Umgestaltung des Schulhofs haben wir viel erreicht“, sagte Oberbürgermeister Daniel Schranz. Einerseits biete dieser Ort nun mehr Entwicklungsmöglichkeiten und mehr Spaß für die Kinder, andererseits sei das Projekt – neben dem umgestalteten Kleinen Markt und den Plänen für den Umbau der Bahnhofstraße – ein weiterer Baustein im Konzept, die Sterkrader City besser für die Folgen des Klimawandels aufzustellen.

Mehr Spielspaß und mehr Bewegung in den Alltag der Kinder

Dieses schöne Klettergerüst zählt ebenfalls zur neuen Schulhof-Ausstattung. Foto: Heinrich Jung / FFS

Ein Klettergerüst, ein Kletterturm, ein Basketballkorb und eine Boulderwand zum Kraxeln zählen zur Ausstattung. Und: Es gibt jetzt sogar einen Dschungelpfad, auf den sich die rund 280 Mädchen und Jungen der Steinbrinkschule hinter der neu errichteten Mensa begeben können. Die Stadt betont: „All das bringt mehr Spielspaß und mehr Bewegung in den Alltag der Kinder.“

Der 2400 Quadratmeter große, neu gestaltete Schulhof steht im Zeichen ökologischer Themen und dem Lernen im Freien – mit einem Schulgarten und einem Freiluftklassenzimmer für praxisnahen Open-Air-Unterricht. Neu gepflanzte Bäume sorgen für mehr Schatten gerade an heißen Hochsommertagen.

Schulleiterin Susanne Amrehn bedankte sich für das Projekt. Foto: Heinrich Jung / FFS

Das jüngste Eröffnungsfest startete mit einem gemeinsamen Lied der Schülerinnen und Schüler. Nach den Eröffnungsreden bedankten sich die Schulleiterin Susanne Amrehn und Repräsentanten des Kinderparlaments für die gelungene Neugestaltung. Bei der Schulhofrallye erstellten die Kinder dann Wunschkärtchen, die jetzt den Zaun zum neuen Schulgarten schmücken; und sie erklommen sogleich die Boulderwand und die neuen Klettergerüste.

Die Umgestaltung des nun öffentlich zugänglichen Schulhofes ist aus dem Integrierten Handlungskonzept Sterkrade entstanden. Ein großer Teil der Bau- und Planungskosten ist aus dem Förderprogramm Städtebauförderung „Lebendige Zentren“ finanziert worden.

