Probealarm: Sirenen ertönen am Donnerstag in Oberhausen

Der Probealarm findet am Donnerstag in Oberhausen statt.

Oberhausen. Der landesweite Probealarm der Sirenen findet am Donnerstag statt. Auch in Oberhausen werden die Sirenen getestet.

Im Rahmen des landesweiten Warntages gibt es am kommenden Donnerstag, 11. März 2021, einen Probelauf der Sirenen in Oberhausen. Der Warntag findet regelmäßig einmal im Jahr, jeweils am zweiten Donnerstag im März, statt.

Der Probealarm der Sirenen am kommenden Donnerstag startet um 11 Uhr mit einem einminütigen Dauerton, dem Signal der Entwarnung. Um 11:06 Uhr folgt der einminütige auf- und abschwellende Heulton, das eigentliche Signal der Warnung. Dieser fordert im Ernstfall die Bevölkerung auf, sich in Sicherheit zu begeben und den Rundfunk einzuschalten. Der Probealarm endet um 11:12 Uhr mit dem erneuten einminütigen Dauerton, der die Entwarnung darstellt.

Stadt hofft auf Rückmeldung der Bürger

Seit 2020 sind in Oberhausen alle Standorte der Sirenen einsatzbereit. Bereits im Rahmen zweier Testläufe an den Warntagen war die Bevölkerung in den sozialen Medien um Rückmeldung gebeten worden. Diese Hinweise wurden durch die Feuerwehr ausgewertet und aufgegriffen. Sie dienen nun dazu, das Sirenennetz weiter zu optimieren.

In diesem Zusammenhang befindet sich die Stadt derzeit in der Umsetzungsphase, um die vorhandenen Beschallungslücken zu schließen. Analog dazu gibt es den bundesweiten Warntag am zweiten Donnerstag im September. Weitere Informationen zur Warnung der Bevölkerung erhalten Sie auf der Internetseite des Innenministeriums von NRW.