Probealarm: In Oberhausen blieb eine von 42 Sirenen stumm

So sehen die modernen Sirenen aus, die in den letzten Jahren im Oberhausener Stadtgebiet flächendeckend installiert worden sind.

Oberhausen. Eine positive Bilanz zieht Feuerwehrsprecher Jörg Preußner nach dem NRW-Probealarm. Von 42 Sirenen haben 41 Sirenen ordnungsgemäß ausgelöst.

NRW hat am Donnerstag seine Sirenen und die Warnungen über Smartphones getestet. In Oberhausen ist dieser Test weitgehend erfolgreich verlaufen.

„Aus Sicht der Feuerwehr Oberhausen lief der Probealarm sehr gut ab“, berichtet Feuerwehr-Sprecher Jörg Preußner auf Anfrage der Redaktion. Das Land Nordrhein-Westfalen habe über die NINA-Warnapp und über Cell Broadcast pünktlich um 11 Uhr alarmiert. Zehntausende von Handys haben also auch in Oberhausen gleichzeitig geschrillt und deren Nutzer über den Probealarm informiert. Das Land hat so das Zusammenspiel der verschiedenen Warnmittel getestet.

Feuerwehr für die Sirenen zuständig

Die Feuerwehr Oberhausen war dabei für die Auslösung der Sirenen im Oberhausener Stadtgebiet zuständig und hat die Alarmierung ebenfalls pünktlich angesteuert. Das Ergebnis: Von 42 Sirenen haben 41 Sirenen ordnungsgemäß ausgelöst. „Die Störung der nicht ausgelösten Sirene wird im Nachgang behoben“, erklärt Jörg Preußner. In den Sozialen Netzwerken hat es zahlreiche Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern gegeben, die noch genau ausgewertet werden.

