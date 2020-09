„Pro Wohnen“ in Oberhausen richtet Beratungstelefon ein

Oberhausen. Der Verein „Pro Wohnen“ in Oberhausen berät Menschen, die zugewandert sind. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es nun ein Beratungstelefon.

Der Verein „Pro Wohnen“ bietet in Oberhausen an verschiedenen Standorten Beratungen in verschiedenen Sprachen für Menschen an, die eine Zuwanderergeschichte haben. Im Auftrag der Stadt Oberhausen informieren die Mitarbeiter über Themen wie Gesundheit, Pflege und Altenhilfe.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Sprechstunden in öffentlichen Einrichtungen nicht wie gewohnt stattfinden, teilt der Verein mit. Nun soll eine telefonische Beratung an fünf Tagen in der Woche Abhilfe schaffen.

Persönlicher Austausch in den Räumlichkeiten des Vereins möglich

Sprachhürden in der Pflege mit Bildern leichter überwindenUnter der Rufnummer 0208-30 44 38 07 werden von montags bis freitags zwischen 9 bis 12 Uhr Beratungen angeboten. „Auch gibt es Folgegespräche oder die Weiterleitung an Spezialisten aus unserem Netzwerk“, berichtet Zahide Derin aus dem Team.

Das telefonische Angebot gilt für Senioren und Kinder, die es nicht schaffen, persönlich in den Räumen des Vereins an der Wasgenwaldstraße 49 vorbeizuschauen. Unter Einhaltung der bekannten Hygiene- und Schutzmaßnahmen findet dort nach wie vor auch ein persönlicher Austausch statt.

