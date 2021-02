„Pro Bahn“ rügt Sperrungen auf Zugstrecke Richtung Emmerich

Oberhausen. Wer per Zug von Oberhausen Richtung Wesel und Emmerich fahren will, hat es öfter mit Streckensperrungen zu tun. Das kritisiert „Pro Bahn“ heftig.

Heftige Kritik äußert der Fahrgastverband „Pro Bahn“ an den Baustellenfahrplänen auf der Strecke Oberhausen – Wesel – Emmerich. Hier gebe es fast jeden Monat eine Vollsperrung am Wochenende und anschließend von Montag bis Freitag einen eingeschränkten Verkehr wegen eingleisig zu befahrener Abschnitte.

Seit einem halben Jahr lasse die DB Netz in diesen Fällen meist den RE 5, den RE 49 und einzelne oder alle Zusatzzüge des RE 19 zwischen Oberhausen und Wesel ersatzlos ausfallen, so dass nur der stündliche RE 19 diese Strecke bediene, erläutert „Pro Bahn“. Dadurch werde die angebotene Platzkapazität pro Stunde von 1606, in der Spitzenstunde sogar 2383, auf nur noch 510 abgesenkt, so dass teilweise nicht mehr alle Fahrgäste mitgenommen werden könnten, auf jeden Fall aber Corona-konforme Abstände kaum einzuhalten seien.

„Bessere Lösung möglich“

Besonders verärgert ist der Fahrgastverband darüber, dass in dieser Woche (22. – 26. Februar) die angebliche Eingleisigkeit zwischen Oberhausen-Sterkrade und Dinslaken überhaupt nicht bestehe, so dass RE 5 und RE 49 aus Sicht von Pro Bahn normal verkehren könnten. Dies sei bereits das vierte Mal in den letzten Monaten, dass DB Netz eine Teilsperrung nicht rechtzeitig abgesagt habe und die Fahrgäste den massiv eingeschränkten Verkehr ertragen müssten. Nach Ansicht von „Pro Bahn“ ist es bei den eingleisigen Phasen zwischen Oberhausen und Wesel immer möglich, noch eine zweite stündliche Fahrplantrasse zu konstruieren, etwa als Pendelzug zwischen Oberhausen und Wesel mit Anschluss Richtung Düsseldorf.

