Pro Bahn kritisiert falsche Zuginfos in Sterkrade und Holten

Oberhausen. Wer mit dem RE 19 nach Wesel fährt, hat es derzeit mit fehlerhaften Reiseinfos der Bahn zu tun. Das kritisiert der Fahrgastverband Pro Bahn.

Der Fahrgastverband „Pro Bahn“ kritisiert die mangelhafte und verwirrende Fahrgastinformation an den Bahnhöfen in Sterkrade und Holten. Sie sorgen aus Sicht von Pro-Bahn-Sprecher Lothar Ebbers für viel Verwirrung unter den Fahrgästen und teils sogar für riskante Situationen.

Der Hintergrund: Seit Mitte April gibt es einen Baustellenfahrplan auf der Strecke Oberhausen – Wesel. Die laufenden Arbeiten für den Ausbau der Betuwe-Linie sind der Grund dafür. In dem Abschnitt ist zur Zeit deshalb teils nur ein jeweils eingleisiger Bahnbetrieb möglich, so dass neben Güterzügen nur der stündliche Regionalexpress (RE) der Linie 19 von Düsseldorf nach Arnheim/Bocholt diesen Abschnitt befährt, wie Pro Bahn berichtet.

Doch die Deutsche Bahn hat diese Situation offenbar noch nicht in all ihren Info-Kanälen angemessen eingespeist: Bereits seit Beginn der Baustelle werde für den Bahnhof in Sterkrade auf allen Fahrplanauskünften im Internet und auch auf der Anzeige vor Ort am Bahnsteig die Abfahrt des RE 19 Richtung Wesel von Gleis 1 angekündigt, obwohl dieser wegen des eingleisigen Betriebs nur von Gleis 2 oder 3 am Mittelbahnsteig abfahren könne, wie Pro Bahn erklärt. Erst rund zwei Minuten vor Einfahrt des Zuges erfolge jeweils eine automatische Ansage über die Verlegung der Abfahrt auf ein anderes Gleis.

„So verpassen zahlreiche Bahnkunden ihren Zug“

Pro-Bahn-Sprecher Lothar Ebbers: „Dies reicht für viele Fahrgäste, insbesondere mobilitätseingeschränkte Menschen, nicht aus, um noch den Bahnsteig zu wechseln. So verpassen nicht nur zahlreiche Bahnkunden ihren Zug und müssen eine Stunde auf den nächsten warten, es kommt auch zu zusätzlichen Verspätungen, wenn Lokführer noch auf heraneilende Fahrgäste warten müssen.“

Auch habe Pro Bahn schon gefährliche Situationen beobachten können, wenn Fahrgäste versuchen würden, die Gleise zu queren, um ihren Zug noch zu erreichen. Der Fahrgastverband hat nach eigenen Angaben bereits am 18. April das zuständige Bahnhofsmanagement Duisburg über diese Fehlinformationen informiert. Nichts sei passiert.

Im Gegenteil: Seit dem 1. Mai gebe es diese „unzumutbare Situation“, so Pro Bahn, nun auch an der Station in Holten, wo sogar für die Züge beider Richtungen das falsche Gleis angezeigt werde. Hier dauere der Wechsel von einem Bahnsteig zum anderen besonders lang, so dass noch mehr Fahrgäste ihren Zug verpassen würden, sagt der Fahrgastverband.

Pro Bahn fordert Korrektur der falschen Fahrgast-Informationen

Pro Bahn fordert DB Netz auf, die fehlerhaften Angaben zu den Abfahrtgleisen in den Fahrplandaten kurzfristig zu korrigieren. DB Station & Service soll, so die weitere Forderung von Pro Bahn, sofort die Anzeige der fehlerhaften Abfahrten stoppen und per Laufschrift auf die geänderte Gleisbelegung hinweisen.

Der Fahrgastverband zeigt sich zudem verärgert über den Fahrplan auf der zur Zeit eingleisigen Strecke, dessen Ausgestaltung regelmäßig zu rund achtminütigen Verspätungen und fehlenden Zuganschlüssen führe.

