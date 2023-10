Premiere am Centro: Aquapark lädt zu nächtlichem Schwimmspaß

Oberhausen. Das gab es noch nie: Schwimmspaß bis in die tiefe Nacht im Aquapark am Centro Oberhausen. Hier die Details zu diesem Spektakel.

Eine frische Brise weht durch den Aquapark in Oberhausen: Am Freitag, 3. November 2023, steht eine ganz besondere Premiere auf dem Plan.



Dann öffnet das Erlebnisbad am Centro erstmals seine Pforten für ein außergewöhnliches „Late-Night-Swimming“-Event. Mit „Midnight Island“ betritt das Team des Aquaparks Neuland. Die Besucher können in der Zeit von 21 Uhr bis 2 Uhr mitten in der Nacht eine ungewöhnliche Kombination aus Entspannung im Wasser und musikalischem Genuss erwarten. Lichtinstallationen setzen die Anlage in ein zauberhaftes Ambiente und versprechen ein visuelles Spektakel.

Eine wichtige Rolle soll an diesem Abend die musikalische Untermalung spielen: Die DJs Gabrielucifer und Kevin Liive werden die Gäste auf eine akustische Reise mitnehmen. Ergänzt wird das Programm durch exotische Cocktails von dem in Oberhausen bekannten Pottshaker, der für zusätzliche Erfrischung sorgt. Das Publikum kann wählen, den Abend im Wasser oder entspannt auf einem Liegestuhl zu verbringen. Dabei steht es den Gästen frei, ob sie im Badeoutfit eintauchen oder in Sommerkleidung die Atmosphäre genießen.

Nachtschwimmen im Aquapark: LED-Spots und hochwertige Eventtechnik

Im Mittelpunkt der neuen Veranstaltungsreihe „Midnight Island“ soll das außergewöhnliche Ambiente stehen. „Durch den Einsatz von LED-Spots und hochwertiger Eventtechnik erstrahlt der Aquapark in einem besonderen Glanz. Angesichts des aktuellen Trends von Afterwork-Events sind wir überzeugt, dass die Gäste einen außergewöhnlichen Abend erleben werden“, zeigt sich Betriebsleiter Jens Vatheuer optimistisch mit Blick auf die Publikums-Resonanz.



Für alle, die das Erlebnis von Midnight Island nicht verpassen möchten, stehen die Tickets zu 11 Euro jetzt zur Verfügung. Sie können über den Online-Shop des Aquapark Oberhausen unter shop.aquapark-oberhausen.com erworben werden. Zudem gibt es die Möglichkeit, Eintrittskarten direkt vor Ort zu kaufen. Für Kurzentschlossene wird eine Abendkasse eingerichtet, die pünktlich um 21 Uhr ihre Türen öffnet.

