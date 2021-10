Präsente zum Fest: Wunschbaumaktion startet in Osterfeld

Bald ist es wieder so weit: So stapeln sich alljährlich die Geschenke im Friseurgeschäft Krey an der Bottroper Straße, hier mit Mareike (li.) und Melissa.

In Osterfeld werden Weihnachtswünsche auf ungewöhnlichem Weg erfüllt: Die Wunschbaumaktion macht’s möglich. Die Vorbereitung dafür läuft bereits.

Die Osterfelder halten zusammen. Das zeigt sich bei vielen Veranstaltungen und Aktionen – und ganz besonders auch wieder in der kommenden Vorweihnachtszeit.

Friseurmeisterin Manuela Krey startet auch in diesem Jahr wieder ihre Wunschbaumaktion und wird dabei von der Werbegemeinschaft Osterfeld (Wego) tatkräftig unterstützt.

Den Menschen zum Fest eine Freude bereiten

Wunschbaumaktion? Richtig! Die Idee gibt es schon seit fast zwei Jahrzehnten. Und so lange wird das Projekt alljährlich mit viel Engagement und Einsatz umgesetzt. Das Ziel: Kindern und auch älteren Menschen zum Weihnachtsfest eine Freude zu bereiten – mit einem Präsent, das sie sonst nicht bekommen würden, auch weil es im jeweiligen privaten Umfeld oft an den Geldmitteln dafür fehlt.

Neben der Wego unterstützen Fachkolleginnen und -kollegen von Manuela Krey, aber auch die Propstei St. Pankratius und die Auferstehungskirchengemeinde das Projekt. Sie alle stellen von der Wego bereitgestellte Wunschbäume auf, an denen kleine Zettel mit konkreten Präsent-Ideen hängen. Da wünscht sich zum Beispiel ein 10-Jähriger ein Monopoly-Spiel oder ein älterer Herr ein neues Herrenhemd, kariert in XL; oder eine ältere Dame eine Flasche „lieblichen Rotweins“. Kundinnen und Kunden, die Besucher der Gemeinderäume – all diese Menschen kommen an den Wunschbäumen vorbei, nehmen einen der Zettel an sich und erfüllen den jeweiligen Wunsch, indem sie das Präsent besorgen und an den Wunschbaumstandort bringen, wo er dann von den Initiatoren der Aktion abgeholt und weitergeleitet wird.

Viele Beteiligte: Wünsche-Sammeln ist angesagt

All diese Wünsche sind zuvor gesammelt worden – zum Beispiel im Haus Gottesdank an der Kirchhellener Straße, in der Schule an der Hagedornstraße im Stadtteil Schwarze Heide, an der Erich-Kästner-Schule, in der privaten Erziehungshilfe Balyemez und im Gertrud-Zillich-Haus sowie bei der Caritas. Und das verlangt viel Vorbereitung, so dass die Wunschbaum-Akteure in diesen Oktobertagen bereits wieder aktiv geworden sind.

Auf die Idee dazu kam Manuela Krey übrigens vor vielen Jahren, als sie berufsbedingt ein Fachseminar in Leipzig besuchte und ein Kollege aus Köln dabei ein ähnliches Projekt in der Domstadt erwähnte: „Damals habe ich sofort für mich entschieden, das auch in Osterfeld zu machen!“ Und das hat allerbestens geklappt.

