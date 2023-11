Postbankfiliale in Oberhausen bleibt zu: Das ist der Grund

Oberhausen. Zahlreiche Postbankfilialen schließen in dieser Woche für einen Tag. Auch der Standort Oberhausen ist betroffen. Das ist der Grund.

In Nordrhein-Westfalen bleiben am Mittwoch, 22. November, zahlreiche Postbankfilialen geschlossen. Auch Oberhausen ist betroffen: Die Filiale in der Nähe des Hauptbahnhofs Oberhausen an der Paul-Reusch-Straße schließt für einen Tag.

Als Grund nennt die Postbank eine Betriebsversammlung der Filial-Mitarbeitenden und bittet um Verständnis: „Wie andere Unternehmen auch, ist die Postbank gesetzlich verpflichtet, ihren Beschäftigten die Teilnahme an Betriebsversammlungen auch während der Arbeitszeit zu ermöglichen. Zeitpunkt und Dauer der Betriebsversammlung legt der Betriebsrat fest. Die Postbank hat darauf keinen Einfluss“, betont das Unternehmen.

Die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel bleiben am Mittwoch geöffnet. Über Ausweichmöglichkeiten können sich Kundinnen und Kunden im Internet informieren auf www.postbank.de/filialsuche

