Post am Hauptbahnhof schließt einen Tag – die Alternativen

Das Postbank-Finanzcenter an der Paul-Reusch-Straße in Oberhausen.

Oberhausen. Weil die Beraterinnen und Berater der Postbank eine Betriebsversammlung haben, können in Oberhausen auch keine Pakete aufgegeben werden.

Am Dienstag, 15. August 2023, führt der Betriebsrat für die Mitarbeitenden der Postbank-Filialen in Teilen Nordrhein-Westfalens eine Betriebsversammlung durch. Deshalb bleibt an diesem Tag auch die Postbank-Filiale an der Paul-Reusch-Straße unweit des Oberhausener Hauptbahnhofs mitsamt ihren Serviceleistungen rund um das Brief- und Paketgeschäft der Deutschen Post geschlossen.

Die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel öffnen laut Mitteilung der Postbank an diesem Tag regulär. Als Alternativen für den Standort an der Paul-Reusch-Straße nennt die Internetseite der Postbank folgende Adressen von Filialen der Deutschen Post im Umfeld: Mülheimer Straße 36a, Bebelstraße 23, Oberhausener Straße 172 in Mülheim, Denkhauser Höfe 159 in Mülheim.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen