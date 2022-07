Tastenkünstler in Serie: Danny Neumann hat als Kantor der Christuskirche in Alt-Oberhausen Könner für die Reihe „Sommerorgel“ eingeladen.

Neue Kirchenmusik Popstar an der Orgel gastiert in der Christuskirche

Oberhausen. Christoph Brückner gestaltet am 9. Juli ein weiteres Highlight der kurzweiligen „Sommerorgel“-Konzerte bei freiem Eintritt.

Ein besonderer Gast gestaltet den aktuellen Termin der „Sommerorgel“ am Samstag, 9. Juli, um 17 Uhr in der Christuskirche an der Nohlstraße: Christoph Brückner, bundesweit gefeiert als „Popstar an der Orgel“, präsentiert ein buntes Programm aus Eigenkompositionen und Improvisationen.

Der 57-Jährige aus Unterfranken ist ein Ausnahmemusiker, der sich an diversen Instrumenten einen Namen gemacht hat und in vielen Musikstilen zu Hause ist. Zahlreiche Kompositionen und CD-Einspielungen zeugen von seinem Schaffen ebenso wie bildende Kunst. In Brückners Konzerten begegnen sich auf humorvolle Weise Barockkomponist Heinrich Schütz und Elton John ebenso wie bekannte Kirchenlieder mit Tango, Ragtime und Gospel. Seine 2019er CD-Einspielung trägt den programmatischen Titel „Magic Pipes“: 1864 Pfeifen stehen ihm an der Hey-Orgel der Christuskirche zur Verfügung.

Engagiert für den Frieden in der Welt

Vielfältig engagiert sich der Musiker und frühere Investmentbanker auch für den Frieden in der Welt und hat dazu einige Überraschungen im Gepäck.

Bereits im dritten Jahr lädt Kantor Danny Neumann namhafte Organistinnen und Organisten von nah und fern ein, kurze und vor allem kurzweilige Konzerte in der Christuskirche zu spielen. Während der Sommerferien präsentiert sich immer samstags um 17 Uhr ein ungewöhnliches, halbstündiges Konzertformat mit Liveübertragung der Tastenkunst auf eine Großleinwand.

Der Eintritt zum 30-minütigen Konzert ist frei, anschließend trifft man sich im Pop-up-Biergarten vor der Kirche.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen