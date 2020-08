Polizistin beim Einsatz in Osterfeld leicht verletzt

Oberhausen. Es sah nach einen harmlosen Routine-Einsatz aus – doch dann beruhigte sich ein betrunkener Mann in Oberhausen-Osterfeld nicht.

Leicht verletzt wurde nach Angaben des Oberhausener Polizeipräsidiums eine Polizistin, als sie versuchte, einen betrunkenen Randalierer in Gewahrsam zu nehmen. Bei der Aktion in Osterfeld wurde der Täter selbst ebenfalls lädiert.

Passiert sind die Attacken am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in Osterfeld: Der 47-jährige Mann randalierte in der Wohnung seiner Eltern und bedrohte sie so sehr, dass diese die Polizei riefen. Der Mann ließ sich auch durch die Polizeibeamten nicht beruhigen.

Weil die Polizisten die Gefahr sahen, dass der Mann Straftaten begehen könnte, nahmen sie ihn in Gewahrsam. Bei dieser Festnahme setzten die Polizisten nach Darstellung des Polizeipräsidiums Pfefferspray ein, weil der Mann Widerstand leistete und um sich schlug.