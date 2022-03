Polizist enttarnt Scheinfirma mit 50 angemeldeten Fahrzeugen

Oberhausener. Ein Bezirksbeamter der Polizei Oberhausen hat offenbar eine Scheinfirma enttarnt. Die Polizei im Hochsauerland wird nun weiter ermitteln.

Ein Bezirksdienstbeamter der Polizei Oberhausen hat jetzt seinen Polizeikollegen im Hochsauerlandkreis wichtige Hinweis für weitere Ermittlungen geliefert.

Der Beamte ist bei Nachforschungen zu so genannten Scheinhaltern in seinem Bezirk auf dutzende verdächtige Fahrzeuge gestoßen. Er recherchierte in mühevoller Kleinarbeit, dass ein polnischer Staatsbürger (46) in Brilon (Hochsauerlandkreis) wohl eine Firma angemeldet hatte, die tatsächlich dort aber nicht existent ist.

Auf diese Firma habe der Tatverdächtige aber fast fünfzig Fahrzeuge zugelassen, berichtet die Polizeipressestelle. In solchen Fällen der „Scheinhalterschaft“, bei denen der Täter nicht die Haltereigenschaft übernimmt, weil er weder über den Standort der Fahrzeuge noch über die tatsächlichen Nutzer informiert ist, würden die Autos üblicherweise von Straftätern für ihre kriminellen Machenschaften eingesetzt. Zudem sei zu erwarten, dass die Versicherungsprämien und Steuern nicht gezahlt würden, was sich dann aber erst Monate nach der Zulassung bewahrheite, wenn die Versicherungen die Wagen als nicht versichert melden würden.

Der Bezirksbeamte dokumentierte alle Fakten genau und zeigte den in Brilon gemeldeten Polen an. Die weiteren Ermittlungen werden jetzt seine Kollegen im Hochsauerlandkreis übernehmen.

