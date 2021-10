Polizeikradfahrer stoppen zahlreiche Verkehrssünder

Oberhausen. Verkehrskontrolle der besonderen Art: Kradpolizisten sind jetzt an zwei Punkten im Stadtgebiet präsent gewesen, um den Verkehr zu kontrollieren.

Im Zuge eines Sondereinsatzes sind jetzt Polizeikradfahrer auf ihren BMW-Maschinen in Alt-Oberhausen und Lirich präsent gewesen – rund um die Bereiche Am Förderturm und Grenzstraße.

In der Zeit von 11 bis 19 Uhr haben die Kradpolizisten am Dienstag, 26. Oktober, mehrere Dutzend Verkehrsverstöße festgestellt. So stoppten die Beamten schon nach kurzer Einsatzzeit auf der Straße Am Förderturm einen Autofahrer, der offensichtlich unter dem berauschenden Einfluss von Cannabisprodukten unterwegs war. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Eilig hatte es wenig später, gegen 14.30 Uhr, ein weiterer Autofahrer, der auf der Straße Am Förderturm einen Linienbus an einem Fußgängerüberweg überholte, obwohl Fahrgäste gerade ein- und ausstiegen. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Kleintransporter auf der Waage

Der Fahrer eines Kleintransporters musste die Motorradpolizisten zu eine öffentlichen Waage begleiten. Dort bestätigte sich der Verdacht einer Überladung seines Transporters. Die festgestellte, 40-prozentige Überladung ist mit einem Bußgeld in Höhe von 235 Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet werden. Die Weiterfahrt ist zudem untersagt worden.

Darüber hinaus beobachteten die Polizeikradfahrer zahlreiche Verstöße wie etwa das verbotswidrige Telefonieren mit Mobiltelefonen während der Fahrt, nicht angelegte Sicherheitsgurte, Parken und Halten auf Radwegen, falsches Abbiegen und das Missachten der Vorfahrt. Insgesamt fertigten sie eine Strafanzeige, vier Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen und sie erhoben 22 Verwarnungsgelder.

