Polizeikontrolle überführt Drogendealer auf der Marktstraße

Oberhausen Die Fahnder gehen gegen Drogendealer in Oberhausen kompromisslos vor. Das erklärt die Polizei mit Blick auf einen aktuellen Fall.

Eine Kontrolle der Polizei Oberhausen hat jetzt einen jungen Mann des Drogenhandels überführt.

Am Freitagabend, 8. Januar, fiel einem Polizeiteam gegen 22.10 Uhr bei Kontrollen der Ausgangssperre auf der Marktstraße, Ecke Alsenstraße, eine verdächtige Person auf. Bei der folgenden Überprüfung wirkte der 26-jährige albanische Staatsangehörige laut Polizeibericht nervös. Weil der Mann angab, keinen Ausweis dabei zu haben, wurden die Polizisten misstrauisch und durchsuchten ihn zur Feststellung der Identität.

Dabei fanden sie mutmaßlich illegale Substanzen (Kokain), die bereits in 36 so genannten "Bubbles" verpackt waren und möglicherweise weiterverkauft werden sollten. Es wurde auch Bargeld in szenetypischer Stückelung gefunden.

Haftbefehl erlassen

Bei den Polizisten erhärtete sich nun der dringende Tatverdacht des gewerblichen Handels mit Betäubungsmitteln, so dass sie den Tatverdächtigen vorläufig festnahmen und ins Polizeigewahrsam transportierten. Am nächsten Tag erließ das Amtsgericht Oberhausen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einen Haftbefehl. Seitdem befindet sich der 26-Jährige in Untersuchungshaft.