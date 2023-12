Polizeikontrolle: Darum soll Lkw-Fahrer 10.000 Euro zahlen

Oberhausen Die Polizei in Oberhausen hat routinemäßig einen Lkw-Fahrer kontrolliert. Der Dinslakener soll nun ein saftiges Bußgeld zahlen.

61 Verstöße in 28 Tagen – dafür muss sich ein Berufskraftfahrer aus Dinslaken nun verantworten und eine hohe Strafe zahlen. Die Polizei hat den 61-Jährigen am Dienstag, 12. Dezember 2023, in den Morgenstunden auf der Buschhausener Straße in Oberhausen im Rahmen einer größeren Kontrolle angehalten. Dort war er mit einem 7,5-Tonner im Auftrag seiner Spedition unterwegs.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Lkw-Fahrer in den vergangenen vier Wochen 61-mal gegen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hat. Wie die Polizei mitteilt, muss der Dinslakener daher ein Bußgeld von insgesamt 9630 Euro zahlen. Auch gegen den Unternehmer, der für die Disposition des Fahrers verantwortlich ist, wird Anzeige erstattet. Möglich wäre, erklärt die Polizei, dass er dreimal so viel Bußgeld zahlen muss wie sein Fahrer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen